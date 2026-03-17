청와대 초선의원 만찬서 “4년 20조→5년 30조 확대 필요”

AI·모빌리티·에너지·광역 교통망 등 국가 전략 투자 제안

“인구 320만 초광역 경제권…남부권 새 성장축 가능”

정준호 더불어민주당 의원이 전남·광주 통합특별시 국가 지원 규모를 확대해 달라고 이재명 대통령에게 건의했다.

정 의원(광주 북구갑·국회 국토교통위원회)은 전날 청와대에서 열린 이재명 대통령과 초선 국회의원 만찬 자리서 전남·광주 통합특별시 지원 예산을 기존 4년 20조원에서 5년 30조원 규모로 확대할 것을 요청했다고 17일 밝혔다.

왼쪽부터 정준호 국회의원과 이재명 대통령. 정준호 의원실 제공 AD 원본보기 아이콘

정 의원은 "전남·광주 통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 수도권 일극 체제를 극복하고 새로운 성장축을 만드는 국가균형발전 전략의 핵심 사업"이라며 "통합이 성공하려면 초기 단계에서 국가의 과감한 재정 지원이 필요하다"고 말했다.

정 의원은 또 대전·충남, 대구·경북 등 다른 권역의 행정통합이 아직 성사되지 않은 상황을 언급하며 선도적으로 통합을 추진하는 전남·광주에 대한 전략적 추가 지원 필요성을 설명했다.

정 의원은 "정부가 당초 세 곳의 초광역 통합을 염두에 두고 마련했던 재정 지원 계획 가운데 일부"라며 "전남·광주가 통합을 선도적으로 추진하는 만큼 선도 모델을 성공시키기 위해 보다 적극적인 지원이 필요하다"고 밝혔다.

정 의원은 현재 논의되는 4년 20조원 규모 지원을 5년 30조원 수준으로 확대해 인공지능(AI) 산업과 첨단기술 집적, 미래 모빌리티 산업 육성, 에너지 전환 산업 기반 구축, 광역 교통망 확충 등에 투자할 필요가 있다고 설명했다.

정 의원은 "전남과 광주가 통합되면 인구 320만 규모의 초광역 경제권이 형성된다"며 "국가가 전략적으로 투자한다면 수도권에 대응하는 새로운 성장축이 만들어질 것"이라고 말했다.

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이어 "전남·광주 통합특별시는 지방소멸 위기를 극복하고 국가균형발전을 실현할 가장 현실적인 모델"이라며 "중앙정부와 지방정부가 힘을 모아 성공적인 초광역 통합 모델을 만들어야 한다"고 강조했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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