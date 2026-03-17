시, ‘다국어 안내’로 안전 사각지대 해소

만세구, 5개 국어 식중독 예방 수칙 배포

학생·학부모 급식 안전 정보 접근성 높여

경기 화성특례시 만세구는 봄 신학기를 맞아 급식 재개에 따른 식중독 발생 위험을 사전에 차단하고 안전한 급식 환경을 조성하기 위해 지난 3일부터 20일까지 학교와 유치원, 대학 집단급식소 등 총 66곳을 대상으로 식중독 예방 위생점검을 실시한다.

화성특례시청 전경. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 점검에서는 ▲소비기한 경과 제품 사용 여부 ▲부패·변질 및 무표시 원재료 사용 여부 ▲식품 보관·운반·진열 기준 준수 여부 ▲종사자 건강진단 실시 등 개인위생 관리 실태를 집중적으로 확인할 예정이다.

특히 만세구청은 외국인 주민과 다문화 가정 학생이 많은 지역 특성을 고려해 한국어뿐 아니라 영어·중국어·베트남어·태국어 등 다양한 언어로 제작한 식중독 예방 포스터와 안내 자료를 배포한다. 이를 통해 학생과 학부모가 언어 장벽 없이 급식 안전에 관한 정보를 쉽게 이해하고 공유할 수 있도록 지원할 계획이다.

점검 결과 위반 사항이 확인될 경우 관련 법령에 따라 행정처분을 실시하고, 경미한 사항은 현장 지도와 시정조치를 통해 재발 방지에 힘쓸 방침이다.

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홍노미 만세구청장은 "신학기에는 학교급식 안전에 대한 시민들의 관심이 높은 만큼 사전 점검을 통해 식중독 발생 위험 요인을 철저히 관리하겠다"며 "다문화 가정 학생들도 언어적 어려움 없이 위생 수칙을 이해할 수 있도록 다국어 홍보를 강화해 모두가 안심할 수 있는 급식 환경을 조성하겠다"고 말했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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