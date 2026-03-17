경북도가 인공지능(AI)과 메타버스 기술을 활용해 무한한 상상력을 펼칠 글로벌 영상 콘텐츠 공모전을 개최한다.

경북도는 16일부터 6월 30일까지 '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상 공모전'의 작품 접수를 시작한다고 밝혔다.

이번 공모전은 총상금 1억원이라는 압도적인 규모를 자랑한다. 특히 대상 수상자에게는 국내 최고 수준인 2000만원의 상금이 수여된다.

공모 분야는 AI 창작영상, AI 게임영상, AI 광고영상, AI 숏폼 총 4개 부문이다. 참가 희망자는 공모전 공식 홈페이지를 통해 1인(팀)당 최대 2개 분야까지 응모할 수 있다.

올해 공모전의 핵심 관전 포인트는 '지역 상생'이다. 경북도는 구미·포항·경산의 축제, 전통시장, 지역 기업들의 숨은 매력을 AI 기술로 재해석한 광고영상을 집중 발굴한다. 단순히 시상에 그치지 않고, 당선작을 지역 마케팅 자산으로 즉각 활용하는 콘텐츠 환류 체계를 구축해 공모전의 성과가 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣는 마중물이 되도록 할 방침이다.

경북도는 기술적 숙련도가 진입 장벽이 되지 않도록 공모전의 문턱을 과감히 허물었다. 누구나 가볍게 도전할 수 있는 AI 숏폼 분야를 신설해 접근성을 극대화했으며 참가 대상을 일반부·대학생부·청소년부로 세분화해 맞춤형 경쟁의 장을 마련했다. 이를 통해 전문 영상 제작자뿐만 아니라 톡톡 튀는 아이디어를 가진 Z세대 창작자들이 마음껏 기량을 펼치는 장이 될 것으로 기대를 모은다.

공모전의 대미를 장식할 시상식은 오는 9월 3일부터 4일간 구미코(구미), 포항문화예술회관(포항), 경산실내체육관(경산)에서 개최되는 '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제'에서 열린다. 수상작들은 이 기간 대중에게 공개되면서 AI 영상 콘텐츠의 정수를 선보일 예정이다.

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양금희 경북도 경제부지사는 "이번 공모전을 통해 창의적인 인재들이 경북에서 무한한 상상을 펼치고 미래 콘텐츠 산업의 주역으로 성장하길 기대한다"며 "영상제를 계기로 창작자와 기업이 함께하는 AI·메타버스 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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