2025 K-럭셔리 세컨핸드 리포트 발표

번개장터는 2025년 한 해 동안의 거래 데이터를 분석한 '2025 K-럭셔리 세컨핸드 리포트'를 발표했다고 17일 밝혔다.

리포트에 따르면 국내 중고 명품 시장은 실질적 가치를 거래하는 '가치 순환형 생태계'로 진화했다. 소비자들이 명품을 언제든 현금화할 수 있는 유동자산으로 인식했다는 분석이다.

리포트는 특히 중고 명품 거래에서 현금화 속도에 주목했다. 상품 등록 후 판매까지 걸린 시간을 분석한 결과, '불가리 비제로원 화이트 골드 목걸이'는 단 53.39초 만에 거래가 완료되며 역대 최단 시간을 기록했다고 설명했다.

번개장터는 2025년 한 해 동안의 거래 데이터를 분석한 '2025 K-럭셔리 세컨핸드 리포트'를 발표했다고 17일 밝혔다. 번개장터 AD 원본보기 아이콘

고가 거래도 활발했다. 최고가 거래 상품은 5150만원에 판매된 '롤렉스 GMT-마스터Ⅱ'였다. 주얼리 카테고리는 금과 희귀 보석 등 원자재 가격 상승과 맞물려 가치 보존력이 높은 핵심 자산군으로 부상하며, 거래액이 전년 대비 381% 폭발적으로 성장했다는 분석이다.

브랜드 선호도에서는 샤넬이 1위를 차지했고 루이비통과 프라다가 뒤를 이었다. 리포트에 따르면 루이비통은 압도적인 인지도와 높은 유동성을 바탕으로 명품 입문자들이 가장 먼저 선택하는 '안전 자산형' 브랜드로 인식됐다.

해외 거래도 늘고 있다. 번개장터의 해외 거래 데이터를 분석한 결과, 전체 수출액의 51.7%가 북미 지역에 집중됐다. 미국 시장에서는 650만원 상당의 '루이비통 미러 모노그램 트렁크'와 500만원대의 '비즈빔 샤켓' 등 고가의 물량이 활발히 거래되며 한국이 글로벌 가치 순환의 주요 통로 역할을 하고 있다는 분석이다.

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번개장터 관계자는 "럭셔리 리커머스는 이제 대안적 소비가 아니라 상품 가치를 극대화하려는 스마트한 세대의 전략적 자산 운용 방식"이라며 "번개장터는 앞으로도 신뢰 인프라를 통해 상품의 가치가 국경 없이 선순환되는 리커머스 생태계의 새로운 기준을 제시해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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