에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 349,500 전일대비 21,000 등락률 +6.39% 거래량 162,376 전일가 328,500 2026.03.17 09:38 기준 관련기사 에이피알 메디큐브, 인도 1위 뷰티 플랫폼 나이카 입점…15억 시장 공략 시동 글로벌 시장서 불티나게 팔리는 '가성비' K-뷰티[주末머니] 메디큐브, 세계적 음악축제 美 코첼라 공식 스폰서 참여 이 의료기기 등 신사업을 확대하고 인도 시장에 본격적으로 진출한다는 소식에 주가가 상승세다.


17일 오전 9시17분 기준 에이피알은 전 거래일 대비 2만원(6.09%) 오른 34만8500원에 거래됐다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

젠슨 황 "삼성 파운드리가 '그록 3' 제조…생산 돌입, 하반기 출하"[GTC 2026] 젠슨 황 "삼성 파운드리가 '그록 3' 제조…생산 돌...
AD

에이피알은 올해 안에 에너지 기반 디바이스(EBD) 의료기기 1종을 새롭게 출시할 계획이다. 또 오는 31일 주주총회에서 사업 목적 추가(의료기기 등)를 위한 정관 변경을 추진한다.


또 전날에는 대표 뷰티 브랜드 '메디큐브' 제품을 인도 최대 뷰티 플랫폼인 나이카에 판매하는 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

[특징주]에이피알, 신사업·인도 진출 호재에 6%↑
AD
원본보기 아이콘

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈