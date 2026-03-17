[특징주]에이피알, 신사업·인도 진출 호재에 6%↑

에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 349,500 전일대비 21,000 등락률 +6.39% 거래량 162,376 전일가 328,500 2026.03.17 09:38 기준 관련기사 에이피알 메디큐브, 인도 1위 뷰티 플랫폼 나이카 입점…15억 시장 공략 시동 글로벌 시장서 불티나게 팔리는 '가성비' K-뷰티[주末머니] 메디큐브, 세계적 음악축제 美 코첼라 공식 스폰서 참여 전 종목 시세 보기 이 의료기기 등 신사업을 확대하고 인도 시장에 본격적으로 진출한다는 소식에 주가가 상승세다.

17일 오전 9시17분 기준 에이피알은 전 거래일 대비 2만원(6.09%) 오른 34만8500원에 거래됐다.

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에이피알은 올해 안에 에너지 기반 디바이스(EBD) 의료기기 1종을 새롭게 출시할 계획이다. 또 오는 31일 주주총회에서 사업 목적 추가(의료기기 등)를 위한 정관 변경을 추진한다.

또 전날에는 대표 뷰티 브랜드 '메디큐브' 제품을 인도 최대 뷰티 플랫폼인 나이카에 판매하는 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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