[오늘의신상]말차와 파스퇴르의 만남…롯데웰푸드 '제주말차라떼' 출시

300㎖ 대용량 멸균팩 적용

롯데웰푸드 롯데웰푸드 close 증권정보 280360 KOSPI 현재가 111,800 전일대비 500 등락률 +0.45% 거래량 2,229 전일가 111,300 2026.03.17 09:31 기준 관련기사 [오늘의신상]커피랑 '찰떡궁합'…롯데웰푸드, 롯샌 파스퇴르 순우유맛 출시 롯데웰푸드, 신동빈 회장 사내이사 재선임…자사주 10만주 소각 [오늘의신상]카페인·설탕 뺐다…롯데웰푸드, '졸음번쩍껌 제로제로' 전 종목 시세 보기 가 제주산 말차가루와 파스퇴르 원유를 활용한 가공유 신제품 '제주말차라떼'를 출시했다고 17일 밝혔다.

이 제품은 300㎖대용량 멸균 팩을 적용해 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는 RTD 음료로 기획됐다. 파스퇴르 제주말차라떼는 주요 편의점뿐만 아니라 대형마트와 이커머스에서도 만나볼 수 있다.

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롯데웰푸드 관계자는 "말차 디저트와 음료에 대한 높은 소비자 관심이 지속되고 있다"며 "앞으로도 시장 트렌드에 발맞춰 다양한 가공유 라인업을 지속 개발할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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