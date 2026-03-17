한투운용, ACE 일본반도체 ETF 연초 이후 수익률 29.5%

한국투자신탁운용은 ' ACE 일본반도체 ACE 일본반도체 close 증권정보 469160 KOSPI 현재가 21,280 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,845 2026.03.17 개장전(20분지연) 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)의 연초 이후 수익률이 일본 투자 ETF 중 1위를 기록했다고 17일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 16일 기준 ACE 일본반도체 ETF의 연초 이후 수익률은 29.52%로 집계됐다. 이는 국내 상장된 일본 투자 ETF 13개 중 가장 높은 수치다. 연초 이후 외에도 최근 1년 및 6개월 수익률도 ACE 일본반도체 ETF가 1위를 유지하고 있다. ACE 일본반도체 ETF의 최근 1년 및 6개월 수익률은 88.65%, 56.82%에 달한다.

ACE 일본반도체 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2023년 10월 상장한 ETF로, 반도체 기술에서 높은 경쟁력을 보유한 일본 기업에 투자하고 있다. 현재 편입 종목은 ▲롬(5.22%) ▲레이져테크(4.71%) ▲신에츠화학(4.66/%) ▲미쓰이금속(4.43%) ▲섬코(4.23%) ▲호야(4.14%) 등 25종목이다.

일본 정부 주도의 반도체 산업 육성이 본격화하고 있다는 점은 ACE 일본반도체 ETF에 긍정적이다. 지난 11일 공개된 일본 정부의 민관 합동 투자 로드맵에 따르면, 일본 정부는 2040년까지 일본 반도체 매출액을 40조엔(한화 약 371조원)으로 끌어올릴 계획이다. 지난해 기준 일본 반도체 매출액이 8조원 내외로 추정되는 만큼 5배가량 규모를 키운다는 것이다.

ACE 일본반도체 ETF는 ACE ETF의 다양한 반도체 라인업과 함께 투자하기도 좋다. 한국투자신탁운용은 글로벌 반도체 시장 대표 기업에 투자하는 'ACE 글로벌반도체TOP4 Plus' ETF와 국내 반도체 대표 기업에 투자하는 'ACE AI반도체TOP3+' ETF 등 반도체 투자 상품을 보유하고 있다. 해당 상품과 함께 ACE 일본반도체 ETF에 투자하면 글로벌 반도체 시장에서 분야별 경쟁력을 갖춘 한국, 미국, 네덜란드, 대만, 일본 모두에 투자할 수 있다.

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남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "정부 주도의 산업 육성 기대감까지 더해지며 ACE 일본반도체 ETF가 편입한 주요 일본 반도체 기업의 주가는 상승세를 보이고 있다"며 "일본 반도체 산업은 기술력을 바탕으로 글로벌 시장 내 경쟁력을 유지하고 있는 만큼 글로벌 반도체 투자 시 포트폴리오 함께 담아가면 좋을 것"이라고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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