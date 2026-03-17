분야별 맞춤 대응 통해

지역경제 영향 최소화

경기 성남시는 중동 정세 변화에 따른 지역경제 영향을 면밀히 점검하고 시민 생활 안정과 지역 기업 피해를 최소화하기 위해 지난 13일 '성남시 비상경제대응 전담조직(TF)'를 구성했다고 17일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

부시장(임종철)을 단장으로 지역경제상권과, 기후에너지과를 비롯한 5개 부서와 성남산업진흥원 등 유관기관이 협력하여 유가 급등과 물가 상승, 수출입 애로 등 지역 경제 전반에 미치는 영향을 종합적으로 점검하고 분야별 맞춤 대응에 나선다는 방침이다.

총괄반에서는 생활물가 모니터링 강화, 가격 담합 등 불공정 행위 점검, 공공요금 동결 및 인상 시기 이연 등을 추진한다.

석유가격안정화TF를 구성하여 가짜 석유 불법유통, 가격 표시 준수 여부 등 특별 현장점검을 실시하고, 유관기관과 협력체계를 구축하여 일일유가 동향 및 일일수급 현황 등을 면밀히 모니터링하여 대응한다.

또한, 성남 지역 기업들이 물류비 상승이나 원자재 수급 차질로 어려움을 겪지 않도록 기업의 애로사항을 신속히 파악하고, 해외 물류네트워크 지원사업, 수출보험료 지원사업, 수출기업 국제물류비 지원사업, 현장 밀착형 솔루션 지원사업 등 관련 사업의 추진과 홍보를 강화한다.

상황의 장기화로 인해 피해기업이 발생할 경우, 사업 지원 범위를 확대하고, 필요시 신청 서류 완화 및 지원 금액 상향, 지방세 지원 등 적극적인 기업지원책도 검토할 예정이다.

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성남시 관계자는 비상경제대응TF를 중심으로 선제 대응을 통해 시민과 기업의 경제적 부담이 최소화될 수 있도록 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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