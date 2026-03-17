경기 '의왕청계역 시티프라디움 디하모니' 17~18일 청약 접수

지난 3월 12일 견본주택 문을 연 경기도 의왕시 공공지원 민간임대 아파트 '의왕청계역 시티프라디움 디하모니'가 3월 17일부터 18일까지 양일간 청약 접수를 진행한다. 단지는 청약통장 없이도 청약 가능하며, 최대 10년 안심거주 후에는 확정 분양가로 분양 전환의 기회가 제공된다는 점이 가장 큰 특징이다.

'의왕청계역 시티프라디움 디하모니'는 의왕청계2지구 M1블록에 위치하며, 지하 2층~지상 15층, 4개 동, 전용면적 71·84㎡, 총 160가구로 조성된다.

청약 자격은 만 19세 이상 무주택 구성원 누구나 청약통장 유무, 거주지역, 자산 등과 관계없이 신청 가능하다. 재당첨 제한도 적용받지 않으며, 거주기간 동안 무주택 자격이 유지돼 취득세와 보유세 등 각종 세금 부담이 없다는 점도 특징이다.

단지는 월세 부담 없는 전체 전세형으로 공급되며, 최대 10년까지 안정적으로 거주 가능하다. 임대료는 주변 시세 대비 합리적인 수준으로 책정됐고, 주택도시보증공사(HUG)의 임대보증금 보증 가입을 통해 전세사기 걱정도 덜 수 있다.

당첨자 발표는 3월 23일(월)이며, 계약은 3월 30일(월)부터 4월 1일(수)까지 3일간 진행된다. 단지는 1차 계약금 1천만원 정액제를 도입해 수요자들의 초기 자금 부담을 낮췄다. 2차 계약금은 계약 후 30일 이내 납부하면 된다.

입지를 살펴보면, 도보 3분 거리에 월곶판교선(가칭) 청계역(예정)이 위치해 인덕원역은 1정거장, 판교역은 2정거장, 과천역은 3정거장, 삼성역은 4정거장이면 이동 가능할 전망이다. 도로 교통 여건은 수도권제1순환고속도로와 제2경인고속도로 진입이 수월하며, 북의왕IC와 학의JC 등을 통해 서울 및 수도권 전역으로의 이동이 편리하다.

생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 인근에 평촌 학원가가 위치하며, 평촌스마트스퀘어와 안양벤처밸리, 과천지식정보타운 등 주요 업무·산업 거점과의 접근성도 확보돼 있다. 롯데백화점, 롯데프리미엄아울렛, 홈플러스, 안양시청, 동안구청 등 인프라 이용도 수월하다.

아울러 학의천을 비롯해 청계산, 모락산, 바라산, 백운호수, 관악산 산림욕장, 서울대 관악수목원, 서울대공원 등 자연환경도 가깝다.

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견본주택은 경기도 수원시 권선구 서둔동에 위치하며, 입주는 2028년 4월 예정이다.

lshb01@asiae.co.kr



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