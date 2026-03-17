추가 투자금은 물론 신용미수대환까지? 금리는 연 5%대, 신청 당일 OK

투자의 성과는 종목 선택뿐 아니라 자금 운용의 효율성에 따라 달라진다. 같은 흐름 속에서도 얼마나 적극적으로 대응하느냐에 따라 결과는 크게 갈린다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 스탁론을 활용한 자금 운용 전략이 다시 관심을 받고 있다.

과거에는 높은 금리가 부담 요인이었지만, 최근에는 분위기가 달라졌다. 올뉴스탁론이 연 5%대 업계 최저금리 상품을 선보이면서, 이자 부담을 낮춘 선택지가 등장했기 때문이다.

보유 자금만으로는 수익 확대에 한계가 느껴졌던 투자자라면, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론을 통해 투자 전략의 폭을 넓혀볼 수 있는 환경이 마련되고 있다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

셀바스AI 셀바스AI close 증권정보 108860 KOSDAQ 현재가 11,580 전일대비 320 등락률 -2.69% 거래량 610,263 전일가 11,900 2026.03.17 13:04 기준 관련기사 셀바스헬스케어, AI 점자단말기 '브레일센스 7' 출시 메디아나, 종합병원 '웨어러블 심전도 솔루션' 사업 확대 셀바스AI, 국군수도병원 수술실 운영 통합관제 실증사업 수주 전 종목 시세 보기 , 카카오 카카오 close 증권정보 035720 KOSPI 현재가 51,400 전일대비 1,200 등락률 +2.39% 거래량 549,649 전일가 50,200 2026.03.17 13:04 기준 관련기사 기회는 왔을 때 잡아야...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로? '노란봉투법' 시행으로 잇단 교섭 요구…IT업계 전운 반대매매 위기 해결? 연 5%대 금리로 당일 가능...저가매수 자금 마련도 OK 전 종목 시세 보기 , 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 191,800 전일대비 4,400 등락률 +2.35% 거래량 229,325 전일가 187,400 2026.03.17 13:04 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 기회가 왔을 때 제대로 잡아야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 전 종목 시세 보기 , POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 close 증권정보 005490 KOSPI 현재가 343,000 전일대비 9,500 등락률 +2.85% 거래량 117,674 전일가 333,500 2026.03.17 13:04 기준 관련기사 증시 난이도 높아지는데 남몰래 웃음을? 스탁론 투자자들 바구니 엿보니 기회가 왔을 때 제대로 잡아야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 반대매매 위기 해결? 연 5%대 금리로 당일 가능...저가매수 자금 마련도 OK 전 종목 시세 보기 , 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 736,000 전일대비 16,000 등락률 +2.22% 거래량 65,076 전일가 720,000 2026.03.17 13:04 기준 관련기사 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기

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