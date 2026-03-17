증권사 주주환원 확대…배당 정책 강화

정부의 기업가치 제고 정책에 발맞춰 증권사들이 주주환원 정책을 강화하고 있다. 지난해 증시 호황으로 실적이 개선된 가운데 정기 주주총회를 앞두고 배당 확대를 포함한 다양한 주주환원 방안이 잇따라 발표되는 모습이다. 특히 올해 도입된 배당소득 분리과세 제도가 고배당 기업에 대한 세제 혜택을 제공하면서 기업들의 배당 확대를 유도하는 요인으로 작용하고 있다.

업계에서는 증권사들의 배당 정책 변화가 장기적인 주주가치 제고 전략과 맞물려 있다는 평가가 나온다. 최근 증시 상승과 거래대금 증가로 실적 개선 흐름이 이어지는 가운데, 증권사들이 실적 성과를 주주와 공유하는 선순환 구조가 형성되고 있다는 분석이다. 시장에서는 향후 투자 자금 유입이 지속될 경우 증권사들의 주주환원 여력도 더욱 확대될 가능성이 있다는 전망이 제기된다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

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