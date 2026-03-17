LM, 카니발 하이리무진 3월 한정 프로모션 실시…프리미엄 옵션 무상 업그레이드

주식회사 엘엠(이하 LM)이 2026년형 카니발 하이리무진 계약 고객을 대상으로 3월 한정 프리미엄 옵션 무상 업그레이드 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 혜택은 단순한 가격 경쟁이 아닌 차량의 완성도를 높이는 업그레이드 중심 전략으로, 프리미엄 의전 차량을 고려하는 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

현재 LM은 일부 인기 사양과 좌석 구성 모델에 대해 즉시 출고 물량도 함께 운영하고 있다. 재고 상황과 제작 일정에 따라 적용 가능 모델은 달라질 수 있으며, 세부 조건은 상담을 통해 안내된다. 특히 9인승 카니발 하이리무진 모델은 고속도로 버스전용차로 이용이 가능해 기업용 의전 차량과 법인 이동 수단으로 꾸준한 수요를 확보하고 있다.

이번 3월 프로모션은 마벨러즈 패키지를 포함한 카니발 하이리무진 계약 고객을 대상으로 하며, 약 200만원 상당의 프리미엄 옵션 4종 가운데 1종을 무상으로 제공한다. 제공 옵션은 ▲바디킷(듀얼 머플러 팁 포함) 및 고정형 사이드스텝 ▲4인 전동형 사이드스텝 ▲프리미엄 서스펜션 ▲갤럭시 스타라이트 등으로 구성된다.

각 옵션은 차량의 성격과 활용 목적에 따라 서로 다른 가치를 제공한다. 바디킷과 사이드스텝은 외관 완성도를 높여 존재감을 강화하고, 전동형 사이드스텝은 승하차 편의성을 높인다. 프리미엄 서스펜션은 안정적인 승차감을 구현하며, 갤럭시 스타라이트는 실내 감성 요소를 강화해 카니발 하이리무진의 프리미엄 이미지를 더욱 돋보이게 한다.

LM이 선보이는 카니발 하이리무진은 단순한 이동 수단을 넘어 기업용 의전 솔루션으로 자리 잡고 있다. 전면 파티션, 전동 테이블, 대형 스마트 모니터 등 의전 특화 사양을 통해 이동 중 업무와 휴식이 동시에 가능한 프라이빗 공간을 구현하며, 기업 임원과 VIP 고객을 위한 차원이 다른 이동공간의 파트너로 평가받고 있다.

LM 관계자는 "이번 3월 업그레이드 프로모션은 가격 경쟁보다 차량의 완성도와 품격을 높이는 방향에 초점을 맞춘 혜택"이라며 "외관, 승차감, 승하차 편의성, 감성 요소 등 다양한 영역에서 고객이 원하는 방향을 선택할 수 있도록 구성했다"고 설명했다.

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3월 한정 업그레이드 조건은 계약 고객 대상이며, 적용 가능 모델과 세부 사양은 대표 직통 상담을 통해 확인할 수 있다. 의전 차량 전문 컨설턴트가 직접 상담을 진행하며, 기업 의전 차량 및 프리미엄 이동 솔루션을 고려하는 고객에게 맞춤형 안내를 제공한다.

lshb01@asiae.co.kr



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