외무장관 "카타르·사우디·오만과 긴장 완화 협의 중"

아바스 아라그치 이란 외무장관이 각국을 향해 중동 분쟁을 확대하는 조치를 자제하라고 경고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일(현지시간) 외신 등에 따르면 아라그치 장관은 이날 장노엘 바로 프랑스 외무장관과 통화에서 "분쟁을 고조시키고 영역을 확대할 수 있는 어떤 행위도 삼가야 한다"고 말했다고 이란 외무부가 밝혔다.

이번 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국, 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 5개국을 거론하며 호르무즈 해협으로 군함 파견을 요청한 뒤 나왔다.

아라그치 장관은 "중동 지역 불안정의 유일한 원인은 미국과 이스라엘"이라며 "이란은 미국과 이스라엘의 군사 기지와 시설만을 목표로 하고 있으며 역내 다른 국가를 공격하려는 의도는 없다"고 주장했다.

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그는 긴장 완화를 위한 외교 접촉도 진행 중이라고 밝혔다. 카타르와 사우디아라비아, 오만 등과 접촉해 분쟁 완화 방안을 논의하고 있다고 이라크 매체 쿠르디스탄24가 전했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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