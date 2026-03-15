최대주주 사우디 아람코 지원에 국내 유통망 확대

정유업계 후발주자인 에쓰오일이 전국 주유소 브랜드 점유율에서 처음으로 2위에 올랐다.

15일 한국석유관리원에 따르면 지난달 기준 에쓰오일 주유소는 전국 2270개로 집계됐다. 이는 SK에너지(2645개)에 이어 두 번째 규모다. HD현대오일뱅크도 같은 수의 주유소를 운영해 에쓰오일과 공동 2위를 기록했다. GS칼텍스는 1997개로 4위에 머물렀다.

지난달 기준 국내 전체 주유소는 1만646개였다. 브랜드별 시장 점유율은 SK에너지 24.8%, 에쓰오일과 HD현대오일뱅크가 각각 21.3%, GS칼텍스 18.8%로 나타났다.

에쓰오일이 주유소 점유율 2위에 오른 것은 이번이 처음이다. 에쓰오일은 국내 정유 4사 가운데 가장 늦은 2000년 주유소 사업에 진출한 후발주자다. 2022년 GS칼텍스를 제치고 3위에 오른 데 이어 이번에 2위권에 진입했다.

업계에서는 최대주주인 사우디 아람코의 지원이 유통망 확대에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 에쓰오일의 중동 원유 수입 비중은 약 94%로 GS칼텍스(70%), SK이노베이션(65%), HD현대오일뱅크(50%)보다 높다.

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에쓰오일은 앞으로 직영 대리점뿐 아니라 자영 주유소에 대한 지원을 확대해 국내 유통망을 늘릴 계획이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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