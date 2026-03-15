정읍시장 예비후보 사무소 개소식 참석

조국혁신당 조국 대표가 호남을 찾아 더불어민주당과의 경쟁을 강조하며 지지를 호소했다.

조국혁신당 조국 대표가 15일 전북 장수군 장수시장에서 주민들과 인사를 나누고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조 대표는 15일 전북 정읍에서 열린 김민영 정읍시장 예비후보 선거사무소 개소식에 참석해 "민주당이 맏이라면 혁신당은 작은 아들·딸"이라며 "큰아들과도 효도 경쟁을 해야 한다"고 말했다.

그는 "조국혁신당을 낳아준 곳이 호남이고 전북이며 정읍"이라며 "정읍 발전을 위해 민주당과 경쟁하겠다"고 강조했다. 이어 "정읍이 민주당 텃밭이라는 말이 있지만 그동안 충분했는지 시민들이 판단할 문제"라며 "누가 정읍 발전을 위해 더 잘하는지 경쟁하는 것이 특정 정당의 편을 드는 것은 아니다"라고 말했다.

조 대표는 또 "6·3 지방선거에서 정읍을 전북 최초의 혁신당 당선 지역으로 만들겠다"며 김민영 예비후보 지지를 요청했다.

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조 대표는 이날 개소식에 앞서 장수군 장수시장과 정읍 샘고을시장을 방문했다. 이후 익산에서 '조국의 선택' 사인회와 시민단체 '살림하는 사람들'과의 간담회 일정도 소화할 예정이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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