3·15의거 기념식 뒤 전통시장 방문

이재명 대통령 부부는 15일 경남 창원에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 뒤 인근 전통시장인 창원 반송시장을 찾아 장바구니 물가를 점검하고 상인들과 대화를 나눴다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 성산구 반송시장을 찾아 붕어빵을 맛보고 있다. 청와대 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

반송시장은 1988년 개장한 전통시장으로 '칼국수 골목'으로 널리 알려졌다. 이 대통령은 더불어민주당 대표 시절이던 2024년 3월에도 이곳을 찾은 바 있다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 전했다.

이 대통령이 시장에 모습을 드러내자 상인들과 주민들은 박수와 환호로 맞이했다. 이에 이 대통령 부부는 악수와 하이파이브로 화답했다. 일부 어린이들에게는 허리를 숙여 눈을 맞추며 인사를 건넸다고 안 부대변인은 전했다.

한 시민이 "조금 전 3·15의거 기념식에 있는 것을 TV로 봤는데 어떻게 벌써 여기 오셨느냐"고 묻자 이 대통령은 "날아왔다"고 농담을 건네 웃음을 자아냈다.

이 대통령 부부는 딸기와 토마토, 상추, 나물, 쪽파 등을 온누리상품권으로 구입했다. 김 여사는 화장품 가게에 들러 마스크팩 등을 구매했다. 또 이 대통령은 붕어빵과 떡볶이를 즉석에서 맛본 뒤 "맛있네요"라고 말했고, 김 여사는 꽈배기를 사 어린이들과 나눴다.

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이 대통령 부부는 이후 시장 내 식당에서 김치찜과 계란말이로 상인들과 함께 오찬을 했다. 이 자리에서 상인회장에게 최근 매출 상황을 묻는 등 현장의 목소리를 들었다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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