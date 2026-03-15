춘천시, 628억 규모 첫 추경 편성…‘민생 경제’ 살리기 총력
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춘천시, 1.7조 원대 예산 확정
춘천사랑상품권·버스 지원 확대
버스 운영 지원·보육료 지원 확대
AI·바이오 미래산업 투자 지속
강원도 춘천시(시장 육동한)가 기존 예산보다 628억원을 추가로 편성한 2026년 제1회 추가경정예산안을 마련했다. 세수 감소 등 어려운 재정 여건 속에서도 민생경제 안정과 시민 체감도가 높은 생활밀착형 현안사업에 재정 역량을 집중했다.
춘천시청 전경.
이번 추경예산안 규모는 총 1조7664억원으로 당초예산 1조7036억원보다 628억원(3.7%) 증가했다. 주요 재원은 지방교부세 188억 원, 국도비보조금 127억원, 순세계잉여금 235억원 등이다. 춘천시는 이같은 내용을 담은 올해 첫 추가경정예산안을 지난 13일 춘천시의회에 제출했다.
시는 올해 첫 추가경정예산안에 춘천시 민생경제정책협의회에서 도출된 민생경제 안정 지원 과제를 우선 반영했다. 주요 사업으로는 △춘천사랑상품권 확대 발행 41억원 △공공형 배달앱 추가 지원 1억5000만원 △전통시장·골목상권 활성화 5억원 △중소기업·소상공인 대출이자 보전 5억원 △희망일자리 확대 6억원 △춘천형 일자리 안심공제 5억원 등이 포함됐다.
또 시민의 삶을 보듬는 복지와 생활환경 개선을 위해 △영유아 보육료 지원 22억원 △국가유공자 지원 26억원 등을 편성했다. 시민 이동 편의를 위해 △시내·마을버스 운영 지원 87억원을 반영하고 △어린이·노인보호구역 개선에도 4억원을 투입한다. △소각시설 폐열보일러 보수에는 67억원을 편성했다. 그리고 올해 준공을 앞둔 퇴계동 국민체육센터 건립에 마무리 공사비 5억원을 투입한다.
농촌지역 균형발전 및 생활 기반시설 정비를 위한 예산도 포함됐다. △농어촌도로 개설 및 확포장 30억원 △농어촌 마을하수도 건설 23억원 △하수관로 정비 41억원 등을 반영했다.
이와 함께, AI·바이오 기반 도시 경쟁력 강화를 위한 핵심 현안사업에도 지속 투자한다. 주요 사업으로 △데이터 활용 의료·건강 생태계 조성 17억원 △바이오산업 육성 및 기업 지원 8억원 △자율주행 시범지구 서비스 운영 7억5000만원 △AI-VFX 산업 육성과 기업유치를 위한 데이터센터 인프라 구축에 3억원 등을 반영했다. 또 급변하는 기술 환경 속에 지역 기업들이 데이터 경쟁력을 가질 수 있도록 AI 구독료 지원사업을 신규로 편성했다.
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육동한 시장은 "이번 추경은 민생경제 안정과 시민들의 체감도 높은 생활환경 개선에 예산을 집중 편성했다"며 "추경의 효과가 일상의 변화로 이어질 수 있도록 행정력을 총동원해 집행하겠다"고 밝혔다.
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