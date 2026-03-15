어젯밤 말레이시아로 출국

망명 신청 7명 중 3명만 남아

호주에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 경기에서 국가 제창을 거부해 논란이 된 이란 여자 축구 대표팀 중 선수 2명과 스태프 1명이 망명 의사를 철회했다.

15일(현지시간) AFP·블룸버그 통신 등에 따르면 전날 호주 내무부는 이란 여자 축구대표팀 3명이 망명 의사를 접고 귀국하기로 결정했다고 밝혔다. 이들은 전날 밤 호주 시드니를 떠나 말레이시아 쿠알라룸푸르로 간 것으로 알려졌다. 이란 국영 방송과 반관영 타스님 통신도 자국 선수 2명과 지원 스태프 1명이 망명 신청을 포기하고 말레이시아로 향하고 있다고 보도했다.

11일(현지시간) 귀국길에 오른 이란 여자축구대표팀이 말레이시아 쿠알라룸푸르 공항에 도착했다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 지난 11일에도 이란 대표팀 선수 1명이 호주 정부에 망명 의사를 밝혔다가 몇시간 뒤 철회한 바 있다. 이에 따라 최근 망명을 신청한 이란 대표팀 선수 6명과 스태프 1명 가운데 4명이 결정을 철회해 3명만 호주에 남았다.

토니 버크 호주 내무부 장관은 성명에서 "이란 여자축구대표팀 3명이 나머지 팀원들과 함께 이란으로 돌아가는 여정에 합류하기로 결정했다"며 "그들은 이 같은 결정을 호주 당국자들에게 알린 뒤 논의할 기회를 여러 차례 받았다"고 설명했다. 이어 "호주 정부는 그들이 이곳에서 안전한 미래를 누릴 기회를 얻을 수 있게 하기 위해 할 수 있는 모든 것을 다했다"며 "(하지만 그들은) 믿기 힘들 정도로 어려운 결정을 했다"고 덧붙였다.

지난 9일 호주를 떠난 이란 대표팀 본진과 이후 망명을 철회한 선수와 스태프 등 4명은 현재 쿠알라룸푸르에 머무는 것으로 알려졌다. 이란 대표팀 26명은 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 발발하기 전인 지난달 28일 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵에 출전하기 위해 호주를 방문했다.

이란 대표팀 선수들은 지난 2일 호주 골드코스트에서 열린 일 한국과의 조별리그 첫 경기를 앞두고 국가를 제창하지 않고 침묵했다. 이에 이란 국영방송은 선수들을 "전시 반역자"라고 비난하며 사형 등 중형을 요구했다. 이란 선수들은 이후 있었던 호주, 필리핀과의 경기에서는 국가를 불렀다.

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하지만 이들의 안전이 우려된다는 지적이 국제 사회에서 나왔고 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 대표팀 선수들의 망명을 받아주라고 호주 정부에 촉구했다. 호주 정부는 보호를 요청한 일부 이란 대표팀 선수들을 안전한 장소로 옮긴 뒤 면담을 거쳐 인도주의 비자를 발급했다. 이 비자를 받으면 12개월간 호주에 머물면서 영주권을 신청할 수 있다. 이란축구협회 메흐디 타지 회장은 "우리 소녀들을 인질로 잡고 있다"며 호주 정부를 비난했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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