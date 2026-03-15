양시 최초 전국 홍보 모델 ‘별산’

청령포·전주한옥마을서 시민들과 만남

별산 카 활용 이동형 홍보

영상 콘텐츠 '양주 별산' 유튜브 공개 예정

경기 양주시는 지난 13~14일 강원 영월 청령포와 전북 전주한옥마을을 찾아 관광객을 대상으로 지역 축제 홍보 활동을 진행했다.

양주시가 SNS 캐릭터 '별산'을 활용해 전국 주요 관광지를 직접 찾아가는 방식으로 홍보를 진행하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

양주시가 SNS 캐릭터 '별산'을 활용해 전국 주요 관광지를 직접 찾아가는 방식으로 홍보를 진행하고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

이번 홍보는 '2026년 양주시 도시브랜드 전국 홍보 프로젝트, 팔도강산 별산 로드'의 첫 일정으로 추진됐다. 시는 이 프로젝트를 통해 시 최초 전국 홍보 모델을 구축하고 도시브랜드 인지도를 높인다는 계획이다.

시는 SNS 캐릭터 '별산'을 활용해 전국 주요 관광지를 직접 찾아가는 방식으로 홍보를 진행하고 있다. 기존 차량에 캐릭터 스티커를 부착한 '별산 카'를 활용해 관광지를 이동하며 홍보를 펼쳤다.

현장에서는 별산이 관광객들과 기념촬영과 이벤트를 진행하며 양주시 대표 전통문화축제인 회암사지 왕실축제를 알렸다. 관광객들에게 축제 일정과 양주시 관광자원을 소개하며 관심을 유도했다.

양주시가 SNS 캐릭터 '별산'을 활용해 전국 주요 관광지를 직접 찾아가는 방식으로 홍보를 진행하고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

양주시가 SNS 캐릭터 '별산'을 활용해 전국 주요 관광지를 직접 찾아가는 방식으로 홍보를 진행하고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

이번 홍보는 관광객이 많이 찾는 전국 관광지를 찾아 지역 축제를 알리는 '역홍보' 방식으로 진행됐다. 현장에서 촬영된 영상 콘텐츠는 유튜브 채널 '양주 별산'을 통해 공개될 예정이다.

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김영준 홍보담당관은 "SNS 캐릭터 '별산'을 활용한 전국 홍보 활동을 통해 양주시 관광자원과 축제를 널리 알리고 도시브랜드 인지도를 높여 나가겠다"고 말했다.

양주시가 SNS 캐릭터 '별산'을 활용해 전국 주요 관광지를 직접 찾아가는 방식으로 홍보를 진행하고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

양주시 대표 전통문화축제인 '제9회 양주 회암사지 왕실축제'는 오는 4월 17일부터 19일까지 양주시 회암사지 일원에서 개최될 예정이다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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