미국과 일본이 오는 19일(현지시간) 미국 워싱턴D.C에서 열릴 양국 정상회담에서 중요 광물의 중국 의존도를 낮추기 위한 공급 다각화 행동계획(액션플랜) 체결을 논의 중인 것으로 알려졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일(현지시간) 교도통신·니혼게이자이신문에 따르면 양국은 핵심 광물 공급처 다각화를 위한 정책 수단을 액션플랜에 명시하고, 중국 이외 지역의 생산 확대를 위한 보조금 정책 등도 검토한다. 중국이 희토류 시장을 장악해 외교적 압력 수단으로 활용하는 데 대한 대응 차원이다.

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미일 양국은 일본 혼슈 남쪽 태평양 미나미토리시마 인근 해저에서 희토류 확보 사업에 공동 출자하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 일본은 지난달 미나미토리시마 인근 배타적경제수역(EEZ) 심해에서 희토류가 포함된 진흙을 처음으로 시굴했고, 2028년 3월 이전에 경제성을 평가할 예정이다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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