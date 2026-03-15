김태희 의원·구정회 의원 각각 5분 자유발언

‘칠곡형 청년 정책’으로의 전환 촉구

지방하천 재해예방사업 조속 추진 강조

경북 칠곡군의회(의장 이상승)는 지난 12일 열린 제316회 임시회 제2차 본회의에서 4건의 안건을 의결하며, 지난 03월 09일부터 시작한 7일간의 회기를 마무리했다.

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먼저 김태희 의원과 구정회 의원은 각각 5분 자유발언을 통해 '칠곡형 청년 정책'으로의 전환 촉구와 기후 위기 가속화에 따른 지방하천 재해예방사업 조속 추진을 강조하였다. 아울러 조례안 3건, 2026년 제1차 수시분 공유재산관리계획안 1건을 각 상임위원회에서 심도있게 논의하였고, 본회의에서 전체 의원들의 의견을 모은 의결을 통해 집행부로 이송했다.

칠곡군의회 제316회 임시회 본회의장 전경사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

이상승 의장은 "3월은 겨우내 움츠렸던 대지에서 새싹이 고개를 내밀고, 꽃망울이 피어나며 봄의 시작을 알리는 희망의 계절로 긴 겨울을 지나 새 생명이 움트듯, 우리 의회 역시 군민의 삶 속에서 새로운 희망과 변화를 만들어 갈 수 있도록 의정활동에 더욱 힘을 모으겠다"고 말했다. 이어 환절기 건강을 당부하며 제316회 임시회 폐회를 선언했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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