선제적 재해예방 정책으로 시민 안전 최우선

경북 상주시는 행정안전부가 주관한 2025년 재해예방사업 추진실태 평가에서 전국 15개 시·도 191개 시·군·구를 대상으로 실시된 평가에서 최우수 지자체로 선정됐다.

행정안전부는 재해예방사업의 체계적인 추진을 위해 상·하반기 두 차례에 걸쳐 서류 및 현장점검을 실시하고, 예산 집행률과 공정관리, 안전 점검 등 항목별 추진실태를 종합적으로 평가해 우수 지자체를 선정한다.

재해예방사업 현장사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

상주시는' 2025년도 재해예방사업 조기·이월 방지 추진단'을 4개 반 9명으로 구성·운영해 재해예방사업을 체계적으로 관리했다. 이를 통해 총 10개 지구(총사업비 2177억원)의 주요 공정을 우기 이전에 완료하고 연말까지 예산을 신속히 집행하는 성과를 거뒀다.

또한 예산 이월 최소화를 위해 사업 진도와 연내 집행 가능 여부 등 추진 상황을 주기적으로 점검하고, 부진지구에 대해서는 컨설팅과 대책 회의를 실시하는 등 사업 집행률 제고를 위해 적극적으로 노력했다.

한편 상주시는 2023년부터 3년 연속 재해예방사업 추진 우수 지자체로 선정되는 등 행정안전부 주관 재난 안전 분야 평가에서 지속해서 우수한 성과를 거두고 있다.

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상주시 관계자는 "이번 최우수 지자체 선정은 자연재난으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 상주시가 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 체계적인 재해예방사업 추진을 통해 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시 조성에 최선을 다하겠다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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