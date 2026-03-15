경기도가 무역위기 대응 패키지 지원사업에 참여할 기업을 이달 16일부터 다음 달 6일까지 모집한다.

무역위기 대응 패키지 지원사업은 급변하는 통상환경 변화로 어려움을 겪는 수출 중소기업을 지원하기 위한 통합 지원사업으로 경기도경제과학진흥원에서 사업을 수행한다.

주요 지원은 미국의 관세 조치와 중동 정세 악화 등으로 수출 환경의 불확실성이 커진 상황에서 시장 조사와 컨설팅부터 해외 마케팅, 물류 지원까지 수출 전 과정을 돕는다.

특히 중동 정세 악화로 어려움을 겪는 수출기업을 위해 중동지역에 대한 물류비를 추가 지원하고 한도도 확대했다. 사업 규모는 50억원이며, 도내 수출 중소기업 600여 곳을 지원할 계획이다.

지원 분야는 뷰티, 푸드, 자동차, 반도체, 의약품·의료기기, 철강, 알루미늄, 구리 등이다.

신청은 수출 컨설팅, 해외 전시회 참가, 해외 마케팅, 해외 인증 및 특허, 수출 물류비 등 최대 6개 항목을 패키지로 신청할 수 있다.

경기도는 신청 기업에 최대 5000만원을 지원한다. 특히 수출 물류비의 경우 일반 수출은 최대 500만원, 중동 지역 수출은 최대 700만원까지 지원한다.

경기도는 이번 사업을 통해 도내 기업의 수출 회복과 글로벌 시장 경쟁력 확보에 도움이 될 것으로 보고 있다. 특히 경기도는 전국 무역위기 산업군 수출의 40% 이상을 차지하는 핵심 지역으로, 이번 지원이 지역경제 안정의 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.

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박경서 경기도 국제통상과장은 "중동 정세 악화와 글로벌 공급망 변화로 도내 수출기업의 어려움이 커지고 있다"며 "경기도는 현장의 피해를 최소화하기 위해 단계별 맞춤 지원을 신속히 추진하고, 통상환경 변화에 기민하게 대응해 수출기업의 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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