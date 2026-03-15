온라인·모바일부문 성과

"창의적 캠페인 통해 소비자 마음 속 다가가겠다"

에쓰오일은( S-Oil S-Oil close 증권정보 010950 KOSPI 현재가 108,000 전일대비 10,000 등락률 -8.47% 거래량 1,297,882 전일가 118,000 2026.03.13 15:30 기준 관련기사 난이도 높아지는 증시...작은 기회라도 더 크게 살리고 싶다면? 유가 '장중 100달러 돌파'…IEA, 4억배럴 방출 무색 "한 달도 못 버텨" 속 타는 정유·석화업계 정부 비축유에 희망 전 종목 시세 보기 )은 한국광고학회 주관으로 13일 진행된 '2026년 올해의 광고상' 시상식에서 온라인·모바일 부문 '최우수상'을 수상했다고 15일 밝혔다.

이영호 에쓰오일 영업전략부문장(가운데), 성민정 한국광고학회 부회장(왼쪽), 박인규 HSAD 디렉터가 지난 13일 열린 '2026년 올해의 광고상' 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다. 에쓰오일 AD 원본보기 아이콘

올해로 제33회를 맞은 '올해의 광고상'은 광고 전략, 창의성, 캠페인 효과, 사회적 영향력 등을 종합 평가해 기업 및 공공기관의 우수 광고를 선정하는 광고제다.

에쓰오일은 지난해 '구도일 캔 두잇(GooDoil Can Do it)' 광고는 회사의 미래 비전과 경쟁력을 상징하는 '샤힌 시티(Shaheen City)'를 배경으로, 독특한 질감의 판타지 3D 애니메이션을 감각적인 분위기로 제작됐다. 또한 사람을 부르는 표현인 "애! 너지"가 충전과 응원을 뜻하는 '에너지(Energy)'로 연결되는 언어유희를 광고캠페인(CM)송에 담아 리듬감과 메시지 전달력을 한층 강화했다. 광고에 등장하는 '샤힌 시티'는 S-OIL이 추진 중인 국내 석유화학 역사상 최대 규모 투자사업인 '샤힌 프로젝트'에서 모티브를 얻은 것으로, 해당 프로젝트는 올해 6월 기계적 완공을 앞두고 있다.

AD

에쓰오일 관계자는 "이번 수상은 지난 3년간 회사의 진정성과 방향성을 일관되게 담아 온 광고 캠페인이 소비자들에게 긍정적으로 받아들여진 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 창의적인 캠페인을 통해 소비자들의 마음속에 다가가겠다"는 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>