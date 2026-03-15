시, ‘2026 협회장기 배드민턴대회’ 성료

올 첫 배드민턴 대회로 생활체육 열기 ‘후끈’

경기 화성특례시(시장 정명근)는 지난 14일 화성시 실내배드민턴장에서 '2026 바르다임병원장배 및 화성특례시협회장기 배드민턴대회'가 성황리에 개최됐다고 15일 밝혔다.

정명근 화성특례시장이 지난 14일 ‘2026 바르다임병원장배 및 화성특례시협회장기 배드민턴대회’ 개회식에서 축사를 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

화성시배드민턴협회와 바르다임병원이 주최하고 화성시체육회가 주관한 이번 대회는 화성특례시에서 올해 처음 열리는 배드민턴대회로, 14일부터 15일까지 이틀간 진행된다. 대회에는 1015팀, 총 2000여 명의 배드민턴 동호인이 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 발휘하며 열띤 경쟁을 펼친다.

이날 열린 개회식에서는 체육유공자 표창과 축사, 선수대표선서 등이 이어지며 대회의 의미를 더했다. 행사에는 정명근 화성특례시장, 배정수 화성시의회 의장, 이준석 국회의원, 전용기 국회의원, 도·시의원, 화성시 체육회 관계자 등 주요 내빈과 배드민턴 동호인들이 참석해 대회 개최를 축하했다.

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정영모 화성시배드민턴협회장은 "대회 준비를 위해 힘써준 모든 분께 감사드린다"며 "참가 선수들이 안전하고 즐겁게 경기를 치르며 배드민턴의 매력을 함께 나누는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

정명근 화성특례시장이 지난 14일 ‘2026 바르다임병원장배 및 화성특례시협회장기 배드민턴대회’ 개회식에서 체육유공자들에게 표창을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

정명근 화성특례시장은 "이번 대회가 배드민턴 동호인들이 서로 교류하고 화합하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "배드민턴은 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활체육이자 온몸을 사용하는 대표적인 전신운동인 만큼, 참가 선수들이 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 발휘하며 멋진 경기를 펼치길 기대한다"고 말했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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