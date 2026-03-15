'ACREX 2026’서 B2B용 부품 솔루션 첫 독립 전시

인도 맞춤형 냉장·냉동·냉방용 컴프레서 라인업 소개

노이다·푸네 이어 스리시티 공장 가동…현지 생산 확대

LG전자가 인도 시장에 최적화한 제품과 부품 솔루션을 앞세워 '국민 브랜드' 도약에 속도를 낸다.

LG전자는 12일부터 인도 뭄바이에서 열린 냉난방 공조(HVAC) 전시회 'ACREX 2026'에 참가해 완제품과 핵심 부품을 아우르는 종합 공조 솔루션을 선보였다고 15일 밝혔다.

LG전자가 12일 인도 뭄바이에서 열린 공조 전시회 ‘ACREX 2026’에서 최고 수준의 에너지 효율과, 작동 중 정전으로 인한 급정지시 발생하는 충격을 최소화하는 설계를 적용한 컴프레서 부품 라인업을 공개했다. LG전자 AD 원본보기 아이콘

LG전자는 이번 전시회에서 기존 에어컨 및 공조 제품 전시존 외에 처음으로 부품 솔루션 전용 부스를 별도 마련했다. 빠른 경제 성장으로 현지 가전제품 수요가 급격히 늘어날 것이라는 판단에서다.

이번에 공개한 컴프레서 신제품들은 불안정한 현지 전력 공급망과 혹독한 기후 특성, 강화되고 있는 현지 당국의 에너지 효율 규제 등을 고려해 부품 내구성과 고효율, 냉방·냉장 능력 등을 갖췄다.

냉장·냉동용 컴프레서 신제품은 작동 중 정전으로 인한 급정지시 발생하는 충격을 최소화하는 설계를 적용해 내구성을 강화했다. 또 고효율·소형화 설계로 업계 최고 수준의 에너지 효율을 달성하는 동시에 크기를 기존 대비 10% 이상 줄여 냉장 공간을 더 키울 수 있도록 했다.

LG전자는 인도 가정용 에어컨에 탑재되는 1~2RT(냉동 톤) 제품부터 상업용 에어컨에 주로 쓰이는 27RT 제품까지 폭넓은 컴프레서 라인업도 공개했다.

인도 현지 시장에 특화된 HVAC 솔루션도 선보였다. 다양한 인도의 기후대에서도 안정적인 운전이 가능한 대용량 시스템 에어컨(VRF) '멀티브이 5'가 대표적이다.

LG전자는 지난해 10월 인도법인 상장식에서 인도 국민 기업으로 자리 잡겠다는 비전을 제시하며 현지화 전략을 밝힌 바 있다. 이번 신제품을 비롯한 인도향 주요 부품 라인업 역시 현지 공장에서 직접 생산했다. 노이다와 푸네 공장에 이어 스리시티에 올 하반기 가동을 목표로 3번째 생산 기지를 건설 중이다.

글로벌 시장조사업체 IMARC에 따르면 인도 에어컨 시장 규모는 지난해 61억5000만 달러로 집계됐다. 올해부터 연평균 15% 성장해 2034년 약 215억9000만 달러에 이를 것으로 예상된다.

AD

전홍주 인도 LG전자 대표는 "인도 현지 환경에 최적화된 혁신 부품 솔루션을 통해 기업 고객에게 신뢰받는 비즈니스 파트너로 자리매김하고 나아가 B2B 분야에서도 국민 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>