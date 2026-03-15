온라인수출플랫폼 사업 참여기업 모집

중소벤처기업진흥공단은 '2026년 온라인수출플랫폼 사업 고비즈 수출지원' 참여기업을 모집한다고 15일 밝혔다.

'온라인수출플랫폼 사업 고비즈 수출지원'은 중진공이 운영하는 온라인 기업 간 거래(B2B) 플랫폼 고비즈코리아를 활용해, 국내 중소기업의 온라인 수출 인프라 구축과 해외 바이어 발굴·매칭을 지원하고 B2B 수출 성사를 돕는 사업이다.

지원 대상은 B2B 수출을 희망하는 중소기업이다. 올해부터 모집 분야를 두 가지로 구분해 ▲온라인 수출 인프라 조성을 집중 지원하는 '기반조성' 분야 150개사 ▲온라인 바이어 매칭을 중점 지원하는 '수출성장' 분야 100개사 등 총 250개사를 서류평가를 통해 선발한다.

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기반조성 분야에 선정된 기업은 ▲고비즈코리아 내 제품 페이지 및 기업 홍보용 미니 사이트 구축 ▲제품 홍보영상 제작 ▲영문 거래 제의서 및 안내서(카탈로그) 제작 ▲검색엔진 마케팅 ▲무역 실무지원 등 온라인 수출 초기 단계 기업에 적합한 수출 인프라 구축 전반을 지원받는다.

수출성장 분야에 선정된 기업은 ▲1대 1 바이어 화상 상담회 ▲바이어 집중 발굴 및 매칭 ▲해외 전시회 참가 대행 ▲검색엔진 마케팅 등 보유한 온라인 수출 인프라를 기반으로 수출 성과 창출을 위해 필요한 지원을 받는다.

중진공은 선발된 250개사 중 별도 기준을 충족한 50개사 내외를 '고비즈 인증기업'으로 선정해 우수 판매기업임을 알릴 수 있는 고비즈 인증마크를 부여하고, 전용 특별관 구성 등 맞춤형 지원을 제공할 예정이다.

참여 희망 기업은 고비즈코리아 홈페이지에서 신청하면 된다. 고비즈코리아 카카오톡 채널 추가 시 실시간 알림 서비스를 통해 각종 온라인수출 사업 및 행사 정보 등을 받아볼 수 있다. 온라인수출플랫폼 사업 참여 여부와 관계없이 고비즈코리아에 회원 가입한 중소기업은 누구나 직접 제품을 등록해 B2B 온라인수출을 진행할 수 있다. 해외 바이어의 구매 오퍼가 접수될 경우, 제품 등록 기업은 고비즈코리아 무역전문가의 실무 지원도 받을 수 있다.

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강석진 중진공 이사장은 "고비즈코리아를 중소기업의 해외 판로 개척과 수출 성과 창출을 이끄는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"며, "상품 페이지 제작부터 바이어 발굴, 마케팅, 애로 상담, 물류 지원까지 온라인 수출 과정 전반을 한곳에서 통합 이용할 수 있도록 체계를 강화해 수출기업이 가장 먼저 찾는 온라인 수출 플랫폼으로 만들어 가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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