농업기술센터 3월31일~4월16일 9차례 진행

16~20일 온라인 접수, 기수별 20명 모집

우리쌀과 우리밀을 활용한 디저트를 직접 만들어보는 시민 교육이 광주에서 열린다.

광주시 농업기술센터는 '2026년 우리쌀·밀 가공식품 활용 교육' 교육생을 16일부터 20일까지 모집한다고 밝혔다.

2026년 우리쌀·밀 가공식품 활용 교육. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 우리쌀과 우리밀을 활용한 디저트 가공 기술과 생활 속 레시피를 시민과 공유해 우리쌀 소비 촉진과 건강한 식문화 확산을 위해 마련됐다.

교육은 오는 31일부터 4월16일까지 농업기술센터 1층 생활문화교육관에서 총 9차례 진행된다.

과정은 우리쌀에 대한 이론 강의와 우리쌀·밀을 활용한 디저트 및 가공 레시피 실습으로 구성됐다.

회차별 실습 메뉴는 ▲1~3기 레몬글레이즈 마들렌, 퍼지 브라우니 ▲4~6기 생크림 카스테라, 케이크팝 ▲7~9기 블루베리 다쿠아즈, 크림치즈 인절미 등이다.

대상은 광주시에 거주하는 시민으로, 기수별 선착순 20명씩 총 180명을 모집한다. 신청은 16일부터 20일까지 광주시 통합예약플랫폼 '바로예약'을 통해 온라인으로 접수하면 된다.

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김시라 농업기술센터 소장은 "우리쌀과 우리밀을 활용한 다양한 디저트 가공 기술을 시민들과 공유해 지역 농산물의 우수성을 알리고 쌀 소비의 새로운 가치를 확산하겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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