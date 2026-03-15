경기시흥시(시장 임병택)와 경기도시흥교육지원청(교육장 채열희), 시흥시의회(의장 오인열)는 지역 교육공동체 간 소통과 협력을 통해 교육 의제를 발굴하고 정책으로 연계하기 위해 운영하는 '2026 시흥미래교육포럼'의 분과위원을 오는 24일까지 공개 모집한다.

2026 시흥미래교육포럼 분과위원 모집 웹 포스터. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

시흥미래교육포럼은 공개모집과 추천모집을 통해 총 8개 분과로 구성해 운영할 계획이다. 공개모집 대상 분과는 ▲지역교육협력교육과정 ▲이주배경청소년 성장·진로지원 ▲바이오 등 미래산업 진로전환 ▲디지털환경변화 대응 ▲학생맞춤통합지원 ▲교육공간 재구조화 등 6개 분과다.

시흥미래교육포럼은 2020년부터 운영돼 지역과 학교, 시민이 함께 지역교육의 주요 의제를 발굴하고 심화 논의를 통해 정책으로 연결하는 역할을 수행해 왔다.

올해는 기존 14개 분과 체계를 8개 분과로 재편해 핵심 의제를 더욱 집중적으로 다루고, 지역교육 현안과 미래 과제가 실질적인 정책으로 이어질 수 있도록 실행 중심의 의제 관리와 추진 체계를 강화할 예정이다.

올해 공개모집 분과의 주요 논의 주제는 ▲지역교육협력교육과정(지역과 학교를 연계한 시흥형 교육과정 개발 방안) ▲이주배경청소년 성장·진로지원(이주배경 청소년의 성장과 진로지원을 위한 맞춤형 지원체계 마련) ▲바이오 등 미래산업 진로전환(바이오 특화단지와 연계한 진로교육 활성화 방안) ▲디지털환경변화 대응(디지털 환경 변화에 따른 청소년 문제 대응 및 사회정서교육 발전 방안) ▲학생맞춤통합지원(복지·기초학력·정서 지원을 연계한 학생 맞춤형 통합지원 방안) ▲교육공간 재구조화(학교와 마을 공간 자원을 활용한 맞춤형 교육환경 조성 방안) 등이다.

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시흥시 학생, 교(직)원과 학부모, 마을교육활동가 등 시흥시민 누구나 분과위원 모집에 참여할 수 있다. 신청은 시흥교육지원청 및 시흥교육캠퍼스 '쏙(SSOC)' 누리집의 공지사항에서 가능하며, 홍보물에 안내된 정보무늬(큐알코드) 혹은 링크로도 신청할 수 있다. 분과위원의 임기는 4월 1일부터 2028년 3월 31일까지이며, 분과별 첫 협의회는 오는 4월 중에 진행되고 포럼 발대식은 7월 열릴 예정이다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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