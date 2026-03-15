거여·마천지구 7개 구역 첫 방문

서울 송파구(구청장 서강석)가 관내 41개 정비사업의 속도를 높이기 위해 구청장이 직접 현장을 찾는 조합 간담회에 나섰다. 서강석 구청장은 지난 12일 거여·마천 재정비촉진지구를 첫 방문한 데 이어 다음 달 3일까지 총 12회에 걸쳐 재건축·재개발 조합 관계자들과 소통한다고 15일 밝혔다.

마천3구역 간담회 모습. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

첫 방문지인 거여·마천지구에서 서 구청장은 마천 1~5구역과 거여새마을구역, 마천시장 조합 임원의 건의 사항을 순차적으로 들었다. 서 구청장은 "과거에는 행정이 규제라는 인식이 강해 정비사업이 한 발 나가는 것도 힘들었지만 이제 송파구는 지원행정으로 인식이 바뀌었다"며 "2032년까지 이 지역이 송파의 대표 명품 주거지로 바뀔 수 있게 서울시와 적극 협조해 나가겠다"고 밝혔다.

현장에서는 조합별 현안도 구체적으로 제기됐다. 마천3구역은 지난해 접수한 사업시행계획인가의 신속한 처리를 요청했고, 일부 조합은 토지거래허가구역으로 인한 어려움과 향후 심의 과정 협의 등에 대한 의견을 냈다. 최근 공공지원으로 추진위원회를 구성한 마천2구역 관계자는 "구청의 적극적인 지원 덕분에 본격적인 시작을 할 수 있게 됐다"고 말했다.

서 구청장은 이날 조합 내 갈등 관리도 당부했다. "조합 내에 분규가 생기면 사업은 늦어질 수밖에 없다"며 투명한 운영이 사업 성공의 핵심임을 강조했다.

구는 이번 간담회를 시작으로 풍납 미성, 올림픽선수기자촌, 잠실5단지 등 주요 재건축 단지를 순차적으로 방문할 계획이다. 현장 건의 사항은 관련 부서와 즉시 검토해 행정 서비스에 반영한다는 방침이다.

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서 구청장은 "재건축·재개발 사업이 구민의 목소리를 바탕으로 추진되어 명품도시 송파의 가치를 높일 수 있게 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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