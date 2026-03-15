시, 지역 쌀 소비 늘리는 전통주 업체 육성

5500만원 규모 지원…올해 쌀 340t 소비 전망

농가소득과 지역경제 동반성장 기대

경기 용인특례시(시장 이상일)는 지역 내 전통주 산업 활성화와 지역 농산물 소비를 늘리기 위해 '전통주 소비활성화 지원사업' 대상 사업장 6곳을 선정했다고 15일 밝혔다.

용인특례시가 전통주 소비활성화를 위한 지원사업을 진행한다. 사진은 용인에서 생산되는 전통주의 모습. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

지역 내 쌀 사용량과 수상경력, 지역 농산물 활용도 등을 종합적으로 검토해 지원 대상으로 선정한 농업법인은 ▲제이1 ▲아토양조장 ▲주다솜 ▲제이앤제이브루어리 ▲부즈앤버즈미더리 ▲술샘이다.

시는 전통주 업체의 경쟁력을 높이기 위해 총 5500만원 규모의 사업비를 들여 ▲배송비 ▲포장비 ▲제품 개발비 ▲홍보·판촉비 등을 지원한다.

용인은 전통주 산업 기반이 탄탄한 도시다. 경기도 내 지방자치단체 중 가장 많은 주류제조면허 업체가 활동하고 있으며, 대한민국 주류대상에서 다수의 기업이 입상했다.

이 결과 미슐랭 가이드에 등재된 유명 요리사들이 운영하는 레스토랑에도 입점하는 등 국내외에서 전통주의 가치를 높이고, 명성을 이어가고 있다. 경기미 사용량도 가장 많아 지역의 농산물 소비 확대와 농가소득 증대에도 기여하고 있다.

용인에 있는 주류면허를 소지한 업체들은 지난해 지역에서 생산한 240여t의 쌀을 사용했다. 올해는 340여t의 쌀을 상품 생산에 활용할 것으로 예상되며, 지역의 농업과 전통주 산업이 상생하는 대표적인 사례로 평가받고 있다.

시는 전통주 산업의 활성화에 박차를 가하기 위해 지역에서 생산하는 쌀을 구입할 경우 1㎏당 320원을 지원하는 '경기미 구매차액 지원사업'과 농식품 가공업체 시설 개선 지원사업, 찾아가는 양조장 사업 등 다양한 정책도 지원하고 있다.

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용인시 관계자는 "지난 설 명절 시는 공직자들을 대상으로 지역의 전통주와 농산물을 활용한 선물세트 판매 행사를 열었고, 2500만 원 상당의 선물세트를 판매해 지역 경제 활성화와 특산물 소비 촉진에 힘을 더했다"며 "전통주 산업과 지역 농업이 동반성장 할 수 있도록 다양한 지원 정책을 마련해 지역경제 활성화에 기여할 것"이라고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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