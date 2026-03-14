사진은 기사와 무관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중동에 발이 묶였던 일본인 중 귀국희망자 1000여명이 전세기를 통해 모두 귀국했다.

14일 아사히신문 등 일본 언론에 따르면 이날 아침 사우디아라비아 리야드에서 출발한 일본 전세기가 지바현 나리타공항에 도착했다. 이날 도착한 항공기는 지난달 말 중동 정세 악화 이후 6번째 귀국 전세기편으로, 일본인 220명과 대만인 2명이 탑승했다.

일본 외무성은 현재까지 중동에 체류하던 일본인과 그 가족 중 귀국 희망자인 1086명 전부와 한국인과 대만인 등 18명을 대피시켰다고 전했다. 이번 철수 규모는 일본이 전세기를 동원해 자국민을 대피시킨 것 중 역대 최대 수준이다.

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2020년 1∼2월 당시 코로나19가 발생했을 당시 중국 우한시에서 전세기 5대를 동원해 일본인 828명이 철수한 바 있는데, 그때보다 많은 인원이 귀국길에 올랐다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



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