이라크 바그다드에 있는 미국 대사관 부지 내 헬기장으로 미사일이 떨어져 폭발했다.

14일 AP통신은 이라크 보안 당국자들의 말을 인용해, 이날 아침 미사일 한 발이 바그다드 미국 대사관 단지 내 헬리콥터 이착륙장에 떨어졌다고 보도했다.

AP통신이 확보한 영상에는 미사일이 폭발한 뒤 대사관 단지 위로 검은 연기가 피어오르는 장면이 담겼다. 다만 이번 공격의 배후는 아직 확인되지 않았다.

14일 오전 이라크 주재 미국 대사관에서 미사일 폭발로 검은 연기가 피어오르고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 이라크 주재 미국 대사관은 13일 보안 경보를 최고 수준인 4단계로 다시 격상하고, 이란 또는 이란과 연계된 무장단체가 미국 시민과 인프라 시설을 표적으로 삼을 수 있다고 경고했다.

이란과 대리 세력의 보복으로 추정되는 공격은 중동 전역의 미 외교 시설로 확산 중이다.

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지난달 28일 미국과 이스라엘의 이란 공격 개시 이후 쿠웨이트 주재 미 대사관 건물과 아랍에미리트(UAE) 두바이 영사관 등이 잇따라 피격됐다. 이에 미 국무부는 최근 중동 내 여러 국가에서 비필수 외교 인력을 대거 철수시키고 있다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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