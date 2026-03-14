'2D:4D'의 비밀…'이것' 길이로 동성애자 알 수 있다?

검지·약지 길이 비율 22만명 분석 결과

태아기 호르몬 영향 …“절대적 지표는 아니다”

검지와 약지 길이 차이로 개인의 성적 지향성과 일정한 연관성을 추정할 수 있다는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다.

11일(현지시간) 미국 매체 뉴욕포스트는 캐나다 뉴펀들랜드 메모리얼 대학교 연구진이 이 같은 연구 결과를 국제 학술지 '심리학 프런티어스(Frontiers in Psychology)'에 최근 게재했다고 보도했다.

연구진은 검지와 약지 길이 비율인 '2D:4D 비율'과 성적 지향성의 관계를 분석한 기존 연구 51편을 종합해 분석했다.

2D:4D 비율은 검지(두 번째 손가락)와 약지(네 번째 손가락)의 길이를 비교한 값이다. 일반적으로 약지가 더 길면 비율이 낮고, 검지가 더 길면 비율이 높은 것으로 분류된다. 손가락 길이는 태아 발달 초기 단계에서 결정되며, 특히 테스토스테론 등 성호르몬의 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 이 때문에 해당 비율은 태아 시기 호르몬 환경의 영향을 반영하는 지표로 널리 연구돼 왔다.

총 22만7648명이 참여한 51개 연구 데이터를 재분석한 결과, 여성의 경우 약지가 더 길어 2D:4D 비율이 낮을수록 동성에게 끌리는 경향이 상대적으로 높게 나타났다. 반대로 남성의 경우에는 검지가 더 길어 비율이 높을수록 남성에게 끌리는 성향을 보일 가능성이 높은 것으로 분석됐다.

양성애 여성의 경우에도 성적 지향 정도에 따라 차이가 나타났다. 이성애 성향에 가까운 양성애 여성은 이성애 여성과 유사한 손가락 비율을 보였다. 반면 동성애 성향이 더 강한 경우에는 여성 동성애자와 비슷한 패턴이 확인됐다.

연구진은 이 같은 차이는 태아기 호르몬 노출과 관련이 있을 가능성이 있다고 설명했다. 태아기에 상대적으로 높은 남성 호르몬 신호가 나타나면 여성의 손가락 비율이 더 '남성형'으로 형성될 수 있으며 동시에 여성에게 끌리는 경향이 증가할 수 있다는 것이다. 반대로 남성의 경우 남성 호르몬 신호가 상대적으로 낮거나 여성 호르몬 영향이 강할 경우 '여성형' 비율이 나타나고 남성에게 끌리는 성향이 커질 가능성이 있다.

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다만 연구진은 "손가락 길이 비율만으로 개인의 성적 지향성을 결정하거나 정확하게 예측할 수는 없다"며 절대적인 기준은 아니라는 전제를 강조했다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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