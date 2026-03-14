경북 성주군 남남동쪽 13㎞ 지점에서 14일 오전 9시 규모 2.6 지진이 발생했다.


진앙은 북위 35.82도, 동경 128.35도이고 행정구역으로는 성주군 용암면이다. 진원의 깊이는 11㎞로 파악됐다.

경북 성주군 남남동쪽 13㎞ 지점에서 14일 오전 9시 규모 2.6 지진이 발생했다. 기상청

경북 성주군 남남동쪽 13㎞ 지점에서 14일 오전 9시 규모 2.6 지진이 발생했다. 기상청

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이날 지진은 올해 한반도와 그 주변 해역에서 발생한 17번의 규모 2.0 이상 지진 중 4번째로 규모가 크다.

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기상청은 "지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있다"며 "안전에 유의하기 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
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