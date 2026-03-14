다우·S&P500 올해 최저치 경신

미국·이스라엘 전쟁 여파로 국제유가가 상승하고 경제지표는 전망치를 밑돌면서 미국 뉴욕증시는 하락 마감했다.


13일(현지시간) 미 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 119.38포인트(0.26%) 내린 46,558.47에 거래를 마쳤다.

미국 뉴욕 증권거래소의 트레이더. 연합뉴스

미국 뉴욕 증권거래소의 트레이더. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 40.43포인트(0.61%) 내린 6,632.19에, 나스닥 종합지수는 206.62포인트(0.93%) 내린 22,105.36에 각각 마감했다. 다우지수와 S&P500은 올해 최저치를 경신했다.


뉴욕증시는 이날 오전 상승 출발했지만, 미국이 이란에 대한 공격을 강화했다는 소식이 알려지자 상승분을 반납하고 하락세로 돌아섰다.

도널드 트럼프 미 대통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 "앞으로 일주일에 걸쳐 이란을 매우 강하게 타격할 것"이라고 했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

아직도 몰라서 못 챙기고 있나요?…'월세살이'들 돈 지키는 필수 정보 [돈의 오해] 아직도 몰라서 못 챙기고 있나요?…'월세살이'들 ...
AD

피트 헤그세스 미 국방부 장관도 기자회견에서 "오늘은 미국이 이란 상공에서 수행한 공격 중 가장 큰 규모가 될 것"이라고 했다.


최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈