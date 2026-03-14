철원군, ‘제44회 회장기 전국레슬링대회’ 개최

7일간 열전 돌입…전국 레슬러 1500명 집결

탁구 이어 레슬링까지…엘리트 스포츠 메카 '우뚝'

강원도 철원군(군수 이현종)은 지난 13일부터 19일까지 7일간 철원실내체육관에서 제44회 회장기 전국레슬링대회 및 제36회 회장기 전국중학교레슬링대회를 개최한다.

제18회 철원오대쌀배 전국오픈 탁구대회에 이어 철원군 스포츠마케팅사업의 첫 엘리트대회로 치러지는 이번 대회는 선수와 임원 및 관계자 등 전국 17개 시도에서 1500여명이 참가, 각 체급별 출전 선수들에 대한 계체를 시작으로 본격적인 순위 경쟁에 돌입했다. 중등부 12체급 고등부 11체급, 대학, 일반부 각 10체급과 여자부 중, 고등부 및 일반부 각 10체급은 자유형과 그레코로만형으로 진행된다.

이번 대회는 2019년 제37회 대회를 시작으로 꾸준히 철원에서 개최하였으며 이를 바탕으로 매년 6월까지 5개 이상의 엘리트스포츠대회를 꾸준히 이어지게 포석을 마련하는 시발점이라고 철원군은 설명했다.

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이현종 철원군수는 "철원에서 펼쳐지는 이번 대회를 통해 그동안 쌓은 기량을 마음껏 선보이길 바란다"며 "청정 철원오대쌀과 아름다운 협곡 한탄강 등 주요관광지를 둘러보고 철원의 맛과 멋을 한껏 느끼고 철원에 대한 좋은 이미지를 가슴에 담아가길 바란다"고 말했다.

철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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