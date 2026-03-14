경기 하남시는 지난 13일 미사역 시계탑 일대에서 시민과 직접 소통하는 '이동시장실'을 운영하고 현장 민원 청취 및 지역 현안 점검을 실시했다.

이현재 하남시장이 지난 13일 미사역 시계탑 일대에서 시민과 직접 소통하는 '이동시장실'을 운영하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 이동시장실은 시민들이 일상적으로 이용하는 공간에서 시민들이 보다 편하게 의견을 제시할 수 있도록 마련됐으며, 이현재 하남시장이 현장을 찾아 생활 불편 사항과 건의사항 등을 직접 청취했다.

시민들은 이날 황산숲 데크로드 정비, 공유 킥보드 단속 강화, 평생학습관 강좌 증설, 망월천 환경개선, 미사역 인근 흡연단속 등 다양한 민원을 제기하였고 이현재 시장은 해당부서와 함께 해결방안을 모색했다.

특히 미사역 주변은 유동 인구가 많은 지역으로, 시민들은 보행환경 개선과 생활 편의시설 확충, 교통 관련 사항 등에 대해 다양한 의견을 제시했다. 시는 접수된 건의사항을 관련 부서와 협의해 적극 검토할 방침이다.

이현재 하남시장은 "이동시장실은 시민들이 일상 속에서 편하게 의견을 제시할 수 있는 현장 소통 창구"라며 "앞으로도 시민과 직접 만나 목소리를 듣고 시정에 반영하는 현장 중심 행정을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

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하남시는 앞으로도 주요 생활권과 현안 지역을 중심으로 이동시장실을 운영하며 시민과의 소통을 강화해 나갈 계획이다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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