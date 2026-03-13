구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 일본에서 글로벌 투자자 100명을 대상으로 반도체 등 핵심 산업 경쟁력을 강조하는 한국 경제 투자 설명회를 열었다.

제10차 한-일 재무장관회의 참석차 일본 도쿄를 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 오후(현지시간) 블룸버그 도쿄지국에서 열린 일본 소재 글로벌 투자기관 대상 '한국경제 투자설명회' 개최, 기조연설을 하고 있다.

이날 설명회는 블룸버그 일본지사가 도쿄에서 개최한 포럼에 재경부를 초청함에 따라 이뤄졌다. 구 부총리는 한국이 반도체·원전·조선·방산 등의 분야에서 보여준 경쟁력과 비교 우위를 강조했다.

구 부총리는 한국 정부가 인공지능(AI) 대전환 및 초혁신경제 프로젝트 등으로 잠재성장률을 높이고 외국인 투자자의 시장 접근성을 확대하는 자본시장 활성화 정책을 일관되게 추진할 것이라며 "바로 지금이 한국 경제에 주목해야 할 시점"이라고 말했다.

재경부 국제금융국장은 투자자 대상 프레젠테이션을 통해 한국 경제의 최근 동향과 펀더멘털, 성장 동력, 정부 정책 방향을 소개했다.

정부는 수출이 9개월 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 경신하고 있고, 전반적인 성장도 지난해 하반기 이후 회복 흐름을 보이고 있다고 설명했다. 실업률과 물가가 안정세를 이어가고 국가채무비율과 대외채무 등 대내외 건전성도 양호한 수준으로 관리되고 있다는 점도 함께 강조했다.

성장 동력과 관련해서는 반도체뿐 아니라 조선·방산·원전 등 여러 산업에서 해외 수주가 이어지고 있다고 소개했다. 지난해 방한 관광객이 1893만명으로 역대 최대 규모를 기록했고, 콘텐츠·뷰티 등 소프트파워 기반 산업도 부상하면서 한국 경제가 다양한 포트폴리오로 성장하고 있다는 점도 강조했다.

제10차 한-일 재무장관회의 참석차 일본 도쿄를 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3월 13일 오후(현지시간) 블룸버그 도쿄지국에서 열린 일본 소재 글로벌 투자기관 대상 '한국경제 투자설명회' 개최, 참석자 질문에 답변하고 있다.

정부는 또 K-반도체 세계 2강 도약, 방산 4대 강국 도약, 바이오 산업 육성, AI 대전환과 초혁신경제 구현 등 정책 목표를 설명했다. 이를 위한 재정 투입과 세제·금융 지원, 규제 개선 방안도 함께 소개했다.

아울러 외환시장 개장시간을 24시간으로 확대하고 역외 원화결제 인프라를 구축하는 등 한국 시장에 대한 투자 접근성 강화 방안도 설명했다.

질의응답에서는 외국인 투자자들이 한국의 외환시장과 국채시장, 관련 제도와 정책에 높은 관심을 보였다. 정부는 국채통합매매계좌 도입, 외환시장 개장시간 연장 등 그간의 제도·규제 개선 노력과 함께 앞으로도 투자 애로 해소를 우선순위에 두고 투자자 친화적 방향으로 자본시장을 개혁해 나가겠다고 밝혔다.

구 부총리는 "최근 한일 관계가 진전되고 있으며 이러한 분위기가 앞으로 양국 경제·금융 분야에서도 구체화되고 가시적 성과로 이어지기를 바란다"고 말했다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



