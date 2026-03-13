◇ 3급(국장급) 승진


▲ 문화융성국장 이길용

◇ 3급(국장급) 전보


▲ 전남광주행정통합실무준비단장 강효석

◇ 4급(준국장급) 전보


▲ 도민행복소통실장 강경문 ▲ 여순사건지원단장 배성진


◇ 4급(과장급) 승진


▲ 회계과장 정무혁 ▲ 고향사랑과장 박주환 ▲ 국제협력지원관 민순희


◇ 4급(과장급) 전보


▲ 통합지원담당관 강미선


◇ 5급(팀장급) 승진


▲ 도민행복소통실 황준철 ▲ 인구정책과 김신희 ▲ 화학철강산업과 임시우 ▲ 미래에너지산업과 윤보은 ▲ 토지관리과 이용민


◇ 5급(팀장급) 전보

▲ 의대설립추진단 서종국 ▲ 지역계획과 탁혜은 ▲ 통합지원담당관실 임현택 ▲ 통합지원담당관실 정인원 ▲ 통합지원담당관실 방영석 ▲ 기후대기과 박일규 ▲ 자치경찰위원회 김성재 ▲ 광양만권경제자유구역청 이현술 ▲ 기획예산처 배혁


호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
