[인사] 전남도
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
◇ 3급(국장급) 승진
▲ 문화융성국장 이길용
◇ 3급(국장급) 전보
▲ 전남광주행정통합실무준비단장 강효석
◇ 4급(준국장급) 전보
▲ 도민행복소통실장 강경문 ▲ 여순사건지원단장 배성진
◇ 4급(과장급) 승진
▲ 회계과장 정무혁 ▲ 고향사랑과장 박주환 ▲ 국제협력지원관 민순희
◇ 4급(과장급) 전보
▲ 통합지원담당관 강미선
◇ 5급(팀장급) 승진
▲ 도민행복소통실 황준철 ▲ 인구정책과 김신희 ▲ 화학철강산업과 임시우 ▲ 미래에너지산업과 윤보은 ▲ 토지관리과 이용민
◇ 5급(팀장급) 전보
꼭 봐야 할 주요 뉴스"생활비 너무 높아" 최저시급 4만4700원 인상 파격...
AD
▲ 의대설립추진단 서종국 ▲ 지역계획과 탁혜은 ▲ 통합지원담당관실 임현택 ▲ 통합지원담당관실 정인원 ▲ 통합지원담당관실 방영석 ▲ 기후대기과 박일규 ▲ 자치경찰위원회 김성재 ▲ 광양만권경제자유구역청 이현술 ▲ 기획예산처 배혁
호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>