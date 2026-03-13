토요일인 14일은 전국 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크겠다.

아침 최저기온은 -4∼4도, 낮 최고기온은 10∼15도로 예보됐다.

당분간 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하로 쌀쌀해 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 새벽부터 오전 사이 남부 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.

전국이 가끔 구름 많은 날씨가 되겠다. 미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.

다음은 14일 지역별 날씨 전망.

[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

▲ 서울 : [흐림, 구름많음] (3∼12) <30, 20>

▲ 인천 : [흐림, 흐림] (3∼10) <30, 30>

▲ 수원 : [구름많음, 흐림] (2∼12) <20, 30>

▲ 춘천 : [구름많음, 구름많음] (-2∼13) <20, 20>

▲ 강릉 : [구름많음, 구름많음] (2∼12) <20, 20>

▲ 청주 : [구름많음, 구름많음] (2∼13) <20, 20>

▲ 대전 : [구름많음, 구름많음] (1∼14) <20, 20>

▲ 세종 : [구름많음, 구름많음] (0∼13) <20, 20>

▲ 전주 : [구름많음, 맑음] (1∼13) <20, 10>

▲ 광주 : [맑음, 맑음] (1∼15) <10, 0>

▲ 대구 : [맑음, 맑음] (0∼15) <10, 0>

▲ 부산 : [맑음, 맑음] (4∼13) <0, 0>

▲ 울산 : [맑음, 맑음] (2∼12) <0, 0>

▲ 창원 : [맑음, 맑음] (2∼13) <0, 0>

▲ 제주 : [구름많음, 맑음] (6∼13) <20, 10>

