지원 경쟁률 30% 급증…4만2000번 점검

경기도의 ‘안전 사각지대’ 없앤다

경기도는 13일 파주 홍원연수원에서 산업재해 예방을 위해 소규모 건설 및 제조업 현장을 직접 찾아가 위험 요인을 점검하는 '경기도 노동안전지킴이' 발대식을 개최했다.

경기도가 13일 파주 홍원연수원에서 산업재해 예방을 위해 소규모 건설 및 제조업 현장을 직접 찾아가 위험 요인을 점검하는 '경기도 노동안전지킴이' 발대식을 개최하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

노동안전지킴이는 산업현장을 방문해 잠재된 위험 요인을 확인하고 안전수칙 안내와 개선 권고를 전담하는 현장 중심의 산업안전 예방 인력이다.

올해 노동안전지킴이 선발에는 산업안전 관련 분야 경력자들의 높은 관심이 몰려 지원 경쟁률이 지난해보다 약 30% 올라 4.1대 1로 나타났으며, 최종 112명이 선발됐다. 이는 산업재해 예방과 노동자 안전에 대한 사회적 관심이 높아지고 현장 밀착형 안전 활동의 중요성이 커졌기 때문이다.

선발된 노동안전지킴이들은 기본교육을 마친 뒤 도내 건설현장과 제조업 등 소규모 산업현장을 대상으로 연간 4만2000회 이상의 현장점검을 진행한다.

점검 과정에서 발견된 위험 요인은 즉시 개선을 권고한다. 개선이 제대로 이뤄지지 않는 사업장의 경우 고용노동부 노동감독관과 지킴이가 합동점검을 벌여 산업재해 예방 관리를 더욱 엄격하게 한다.

도는 현장점검 외에도 안전문화 확산을 위해 도-시군 합동점검을 진행하고, 시기와 대상별 위험 요인을 고려한 맞춤형 안전 인식 개선 활동을 펼치며 산재 예방 중심의 정책을 지속적으로 이어간다.

AD

김대순 경기도 행정2부지사는 "노동안전지킴이가 방문하는 한 번의 현장, 하나의 위험요인이 노동자의 생명을 지키고 경기도 산업현장의 재해를 줄이는 큰 변화로 이어질 수 있도록 자부심을 가지고 현장에서 적극적으로 활동해 주기를 당부드린다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>