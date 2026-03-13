응급의료 등 6대 분야 서비스

단순·반복 민원 자동 응대

행정 효율·주민 소통 강화

광주광역시 서구가 주민들의 건강정보 접근성을 높이기 위해 카카오톡 챗봇 서비스 '건강백세봇'을 구축하고 본격 운영한다.

'건강백세봇'은 카카오톡을 활용해 야간이나 공휴일에도 시간 제약 없이 이용 가능한 비대면 건강정보 안내 서비스다. 이를 통해 주민들은 보건소 주요 사업과 건강 정보를 스마트폰으로 간편하게 확인할 수 있으며, 반복적이고 단순한 전화 문의가 줄어들어 업무 효율도 높아질 것으로 기대된다.

챗봇 서비스는 주민 이용 빈도가 높은 정보를 중심으로 ▲보건소 소개 및 증명서 발급 ▲예방접종 및 감염병 관리 ▲병원·약국 및 응급의료 안내 ▲임신·육아 및 생애주기별 건강증진 ▲마음건강 및 찾아가는 보건소 ▲생활 건강정보 등 6개 핵심 분야로 구성됐다.

특히 건강진단결과서 등 각종 증명서 발급 절차 안내, 국가 예방접종 일정 확인, 주변 자동심장충격기(AED) 위치 안내, 임산부 지원 사업 신청 정보 등을 챗봇을 통해 손쉽게 확인할 수 있다. 치매 조기검진, 마음건강 상담 등 보건소의 주요 사업도 안내받을 수 있다.

서비스 이용을 원하는 주민은 카카오톡 검색창에서 '광주서구보건소건강백세봇'을 검색해 채널을 추가하면 즉시 이용 가능하다.

AD

이원구 서구보건소장은 "앞으로도 주민들이 필요한 보건서비스를 보다 쉽고 빠르게 이용할 수 있도록 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>