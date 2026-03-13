두 차례 피의자 조사 후 압수수색

경찰이 대학 편입·취업 특혜 의혹을 받는 무소속 김병기 의원 차남 김모씨의 주거지에 대해 추가 강제수사를 벌였다.

김병기 의원이 지난달 26일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석, 발언하고 있다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 13일 오전 9시30분부터 오후 4시29분까지 김 의원 차남의 서울 동작구 자택과 차량을 압수수색했다고 밝혔다.

경찰은 지난 1월 김 의원의 정치자금법 위반 혐의를 수사하며 김씨의 자택을 압수수색했으나, 당시 김씨는 피의자 신분이 아니었다. 이 때문에 김씨의 업무방해 혐의 증거물을 추가로 확보하기 위한 것으로 풀이된다.

김씨의 편입·취업 의혹은 김 의원을 둘러싼 13가지 의혹 중 처음 불거진 사건이다. 김 의원이 직접 나서 숭실대 계약학과 편입을 주선하고, '중견기업 재직' 조건을 채우기 위해 김씨를 모 업체에 위장 취업시켰다는 게 골자다.

김씨가 해당 업체에 출근하지 않지 않고 헬스장 등을 다녔다는 의혹이 불거졌고, 경찰은 김씨가 숭실대의 입학 업무와 중견기업의 채용 업무를 모두 방해한 혐의가 있다고 판단했다. 다만, 경찰이 해당 중견기업에서 확보한 출퇴근 확인용 지문인식기에서는 김씨의 출근 기록이 다수 확인된 것으로 알려졌다.

경찰은 지난달 25일과 이달 2일 두 차례에 걸쳐 김씨에 대한 피의자 조사를 진행한 바 있다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



