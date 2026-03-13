외부 전문가 자문 통한 경영체질 개선

정보공개 종합평가 '최우수' 달성도

양동시장 닭전길 주차장 시민 품으로

동절기 안전사고 전년비 40% 감소

정용욱 광주서구시설관리공단 이사장 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구시설관리공단은 정용욱 이사장 취임 100일을 맞아 경영혁신과 현장 중심의 실질적인 서비스 개선을 통해 뚜렷한 성과를 창출하고 있다고 밝혔다.

공단은 경영혁신위원회를 개최하고 외부 전문가 자문을 적극 수용해 경영체질 개선에 발 빠르게 착수했다.

이러한 혁신적인 성과 창출 노력과 더불어 투명한 행정 운영에서도 괄목할 만한 결과를 냈다. 구민의 정보 접근성을 높이기 위해 꾸준히 힘써온 결과 정보 목록 공개율 100%를 달성하며 '정보공개 종합평가 최우수등급'을 획득, 시민에게 신뢰받는 공단으로서의 탄탄한 입지를 다시 한번 증명했다.

시민들이 직접 체감할 수 있는 현장 밀착형 행정도 속도를 내고 있다.

대표적으로 양동시장 닭전길 공영주차장은 기존 상인 위주의 정기권 운영 방식을 과감히 폐지하고 일반 방문객 전용 공간으로 전환했다. 상인들과의 상생 협의를 통해 인근 연합주차장 이용을 유도함으로써, 고질적인 주차 불편 민원을 해소하고 시장 접근성을 크게 높였다.

또 폐기물 수거 시스템을 재구축해 관련 민원을 전년비 22.2% 줄이는 등 주민의 실질적인 생활 편의를 향상시켰다.

동절기 자연 재난에 대비한 선제적인 안전 관리로 현장 근로자의 안전을 확보하는 데도 힘썼다. 그 결과 전년 동기 대비 근로자 안전사고를 40% 감소시키는 성과를 거뒀다

아울러 노사 상생 문화 구축을 위한 소통 행보도 이어갔다. 지난 설 명절에는 경영진이 현장 근로자의 노고를 격려하기 위해 직접 '노사 상생 푸드트럭'을 운영했다. 특히 정용욱 이사장이 현장 조회에 참석해 주요 경영 현안을 공유하고 직원들과 격의 없이 소통하며 상생 의지를 다졌다.

정용욱 이사장은 "취임 후 100일은 공단의 낡은 관행을 타파하고, 성과 중심의 혁신적인 조직으로 거듭나기 위한 골든타임이었다"며, "앞으로도 시민 편익을 최우선으로 삼아 과감하게 업무 프로세스를 개선해 나가겠다"고 강조했다.

AD

이어 "중장기적인 인력·조직 진단을 통해 성과 중심의 혁신 체계를 완성하고, 신규 사업 발굴 및 지출 구조 효율화로 사업 수지를 개선해 공단의 내실을 탄탄히 다지겠다"고 포부를 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>