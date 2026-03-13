이상일 용인특례시장, 한국기계연구원 방문

류석현 원장과 간담회…반도체 산업 경쟁력 강화 논의

노광·증착 장비 시찰…반도체 소·부·장 실증 지원 사격

기계연 인프라 개방 논의…"글로벌 반도체 생태계 강화"

이상일 용인특례시장이 13일 대전광역시 소재 한국기계연구원(KIMM)을 방문해 용인 반도체 산업의 경쟁력 강화와 첨단산업 육성을 위한 구체적인 협력 방안을 논의했다.

이상일 용인특례시장이 13일 한국기계연구원에서 류석현 원장, 연구원들과 기념사진 촬영을 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 지난 1월 19일 용인시와 한국기계연구원이 체결한 '첨단산업 육성과 반도체 경쟁력 강화를 위한 업무협약'의 후속 조치로, 용인특례시에 입주한 소재·부품·장비(소부장) 기업들에 대한 실질적인 기술 지원책을 마련하기 위해 이뤄졌다.

이 시장은 이날 류석현 한국기계연구원장을 비롯해 오정석 자율제조연구소장, 박찬훈 AI로봇연구소장, 이용규 성과확산본부장, 강우석 반도체장비연구센터장, 김재윤 기업지원실장과 차담회를 갖고 기계연이 보유한 세계적 수준의 연구 역량과 기업 협력 성공 사례를 청취했다. 이어 첨단로봇연구센터와 반도체장비연구센터를 차례로 방문해 노광·증착·식각 등 웨이퍼공정과 조립·검사 등의 패키징공정 제조장비를 둘러봤다.

이상일 용인특례시장이 13일 한국기계연구원에서 류석현 원장을 비롯한 연구원들과 반도체 경쟁력 강화 방안을 논의하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 시장은 "창립 50주년을 맞은 기계연구원 본원에 직접 와 류석현 원장님과 연구원분들을 만나서 반갑다. 용인에 자리를 잡고, 용인에 오고자 하는 반도체 기업과 첨단산업 기업들이 지난 1월 기계연구원과의 협약 소식을 듣고 매우 기대하고 있을 것"이라며 "앞으로 기계연구원과 협력관계를 공고히 해 기업들이 연구원이 갖고 있는 연구 역량과 각종 인프라를 잘 이용해 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.

이어 이 시장은 "삼성전자와 SK하이닉스가 1000조원에 육박하는 투자를 하는 초대형 반도체가 프로젝트가 진행되면서 수많은 반도체 관련 기업이 용인으로 오고 있다"며 "기계연구원의 실증사업을 통해 기업들이 성과를 거둔다면 용인 반도체 생태계가 더욱 공고해지는 것은 물론 기계연구원의 위상도 더 높아질 것으로 생각한다"고 말했다.

그러면서 "기계연구원이 보유한 세계적 수준의 연구 역량은 글로벌 반도체 프로젝트가 추진되고 있는 용인 소·부·장 기업의 기술 고도화와 상용화에 큰 도움이 될 것"이라며 "오늘 방문을 계기로 용인시와 연구원이 대한민국의 국가산업을 함께 만들어가는 실질적 파트너십을 더욱 굳건히 하는 계기가 되기를 기대한다"고 강조했다.

이상일 용인특례시장이 13일 한국기계연구원을 찾아 첨단로봇연구센터와 반도체장비연구센터를 둘러보고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

류 원장은 "앞으로 용인특례시와 기업, 연구기관이 함께 협력하는 기술 혁신 생태계를 구축하고 산업 현장에서 실질적인 성과로 이어지는 개발을 지속적으로 추진하겠다"며 "특히 용인의 반도체를 비롯한 첨단산업 분야에서 다양한 발전 가능성을 찾아서 상호발전적인 협력관계를 이어가기를 기대한다"고 화답했다.

