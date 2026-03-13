성남시, '저출생 인식 개선' 인구 교육 강사 보수 교육 실시

초·중·고 628학급 대상 '맞춤형 인구 교육' 본격 시동

경기 성남시(시장 신장진)는 초·중·고교생을 대상으로 운영하는 '저출생 인식 개선 교육'의 전문성과 교육 효과를 높이기 위해 인구 교육 강사 보수 교육에 돌입했다고 13일 밝혔다.

신상진 성남시장이 13일 '초중고 저출생인식개선 인구교육 강사 보수교육'에 참석해 인사말을 하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 성남시 소속 인구 교육 강사 66명을 대상으로 13일~14일, 21일 등 총 3일간 야탑유스센터에서 진행된다. 교육 과정은 집합 교육 20시간과 자율 과정 10시간을 포함해 총 30시간의 집중 커리큘럼으로 운영된다.

교육 첫날인 13일에는 인구 문제의 본질적 이해를 돕기 위한 전문가 특강과 초등 교육과정 지도 방법 심층 강의가 진행됐다. 강사들이 학생들의 발달 단계와 눈높이에 맞춘 참여형 수업을 이끌 수 있도록 실무 역량 강화에 초점을 맞췄다.

특히 이날 교육 현장을 직접 방문한 신상진 성남시장은 보수 교육을 받는 강사들을 격려하며, 저출생 위기 극복을 위한 인식 개선 교육의 중요성을 강조했다. 또한 2025년 4월 블룸버그TV(Bloomberg TV)와의 인터뷰를 통해 전 세계에 소개됐던 '성남시 저출생 문제 해결 방안'을 언급하며 "대한민국의 지속 가능한 미래를 위해 현장에서 학생들을 만나는 강사들의 책임과 역할이 무엇보다 막중하다"고 강조했다.

14일에는 초등학교 교육과정 실습 및 시연을 통해 현장 적용 능력을 키우고, 중학교 교육과정 지도 방법 교육과 실습이 이어진다. 마지막 날인 21일에는 교급별 교육과정 실습과 함께 최종 강의 시연 및 평가가 진행돼 강사들이 실제 수업에서 높은 교육 품질을 유지할 수 있도록 점검할 계획이다.

성남시는 이번 교육을 마친 후 오는 4월부터 12월까지 관내 초·중·고교를 대상으로 본격적인 교육을 시작한다. 현재까지 신청을 마친 학급은 총 608학급이며, 올해부터는 초등학교 1~2학년 수준에 맞춘 신규 과정을 도입해 20학급을 추가 운영하는 등 총 628학급을 대상으로 맞춤형 교육을 펼친다.

AD

성남시 인구 교육의 가장 큰 특징은 '학생 중심의 참여형 콘텐츠'다. 딱딱한 강의 대신 보드게임과 실생활 문제 해결 학습 방식을 도입해 학생들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 이를 통해 학생들은 인구 구조 변화라는 다소 무거운 주제를 게임처럼 즐기며 자연스럽게 이해하게 된다.

성남시가 13일 초중고 저출생인식개선 인구교육 강사 보수교육 실시하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

성남시 관계자는 "이번 보수 교육을 통해 강사들의 전문성을 한층 높여 학생들이 가족의 소중함과 결혼·출산에 대한 균형 잡힌 시각을 가질 수 있도록 도울 것"이라며 "건강한 가치관 형성을 통해 시민 삶의 질을 높이고 지속 가능한 지역 사회를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>