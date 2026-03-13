광주시청서 첫 공식 면담…통합 추진 성과 서로에 공 돌려

“광주와 전남 장점 엮으면 더 큰 가능성” 공감대 형성

경선 연대·단일화 가능성엔 언급 자제하며 신중한 태도

광주·전남 행정통합을 함께 밀어붙여 온 두 정치인이 마주 앉았다. 통합특별시 출범이라는 공동 과제를 두고는 손을 맞잡았지만, 선거 연대 문제 앞에서는 한 발 물러섰다.

김영록 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 예비후보와 강기정 광주시장이 통합특별시의 안정적인 출범을 위해 협력하기로 뜻을 모았다. 다만 향후 민주당 경선 과정에서의 단일화나 선거 연대 여부에 대해서는 서로 조심스러운 태도를 보였다.

김영록 전남·광주 통합특별시장 예비후보와 강기정 광주시장이 13일 광주시청 시장 집무실에서 만나 악수하며 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

김 예비후보는 13일 후보 등록 이후 처음으로 광주시청을 공식 방문했다. 시장 비서실장의 안내로 3층 집무실을 찾은 그는 강 시장과 고광완 행정부시장, 김영문 경제부시장과 함께 약 30분간 환담을 나눴다.

대화는 통합특별시 재정 기반 확보 이야기로 시작됐다. 최근 박창환 전 전남도 경제부지사가 기획재정부 총괄심의관으로 자리를 옮긴 점을 언급하며, 향후 국비 확보에 도움이 될 것이라는 기대도 오갔다. 이어 두 사람은 그동안의 통합 추진 과정과 의미를 되짚었다.

김 예비후보는 "제가 통합을 제안했을 때 강 시장이 바로 받아들여 신속하게 추진할 수 있었다"며 "전남과 광주가 아니면 이렇게 빠르게 통합을 이뤄내기 어려웠을 것"이라고 말했다. 그러면서 "강 시장이 아니었다면 결코 가능하지 않았을 것이라고 주변에도 자주 이야기한다"고 덧붙였다.

강 시장도 공을 돌렸다. 그는 "김 예비후보 덕분에 여기까지 올 수 있었다"며 "최근 전남 곳곳을 돌아보며 광주의 장점과 전남의 장점을 잘 엮으면 훨씬 큰 가능성이 열릴 것이라는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "대전·충남, 대구·경북 통합이 모두 어려워진 상황을 보면 광주와 전남의 통합 추진이 얼마나 의미 있는지 느끼게 된다"고 했다.

분위기는 비교적 화기애애했다. 두 사람은 자연스럽게 민주당 경선 이야기도 꺼냈다. 김 예비후보는 "통합은 시장과 지사가 함께 만들어낸 역사적인 성과"라며 "선거 과정에서도 이런 의미를 잊지 않고 서로 잘했으면 좋겠다"고 말했다. 이에 강 시장은 "김 후보가 통합을 시작했으니 마무리까지 잘 해주셨으면 하는 바람이 있다"고 답했다.

AD

공개 환담 이후 두 사람은 10여 분간 별도로 대화를 이어갔다. 면담을 마치며 서로 이름을 외치며 선거 승리를 기원했지만, 후보 단일화나 선거 연대 가능성에 대해서는 끝내 구체적인 언급을 하지 않았다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>