박승원 시장, ‘제71회 생생소통현장’ 방문

철산 햇무리육교·신안산선 4공구 현장 등

현장 누비며 시민 안전·생활 민원 직접 챙겨

박승원 광명시장이 시민 안전을 지키고 생활 속 불편을 해소하기 위한 현장 중심 행정을 이어가고 있다.

박승원 광명시장이 13일 '제71회 생생소통현장' 일정으로 충훈대교 방문헤해 안전 관리에 만전을 가해줄 것을 당부하고 있다. 광명시 제공

박 시장은 13일 '제71회 생생소통현장' 일정으로 주요 기반시설과 민원 현장을 차례로 방문해 시설 안전 상태를 점검하고 주민들의 의견을 청취했다.

이번 현장 방문은 공사가 완료된 시설물의 안전 상태를 확인하고, 노후 시설물 대응 상황을 점검하는 동시에 주민 민원을 직접 살피기 위해 마련됐다.

첫 일정으로 박 시장은 보수·보강공사를 마친 철산동 햇무리육교를 찾았다. 공사 마무리 상태와 보행 안전성을 점검하며, 시민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 지속적인 관리에 힘써 줄 것을 관계 부서에 주문했다.

이어 일직동 충훈대교를 방문해 차량 통행 제한 현장을 점검했다. 해당 구간은 보강토 옹벽 일부 구간에서 배부름과 침하가 발생해 정밀안전진단 결과 디(D)등급 판정을 받았으며, 현재 2차선 차량 통행이 제한된 상태다.

박 시장은 "시민 안전을 최우선에 두고 신속하고 철저한 보강 대책을 마련해야 한다"며 "공사 추진 과정에서도 안전 관리에 만전을 기해 차질 없이 진행될 수 있도록 해 달라"고 당부했다.

시는 전문가 자문 결과를 반영해 옹벽 전면 재시공을 추진할 예정이다.

이후 박 시장은 일직동 신안산선 4공구 현장을 찾아 통로박스와 고지배수로 재설치와 관련한 현장 상황을 점검했다.

해당 구간은 장기적인 안전성 우려가 제기된 곳으로, 기술자문위원회 의견과 내부 점검 결과를 종합해 향후 복구 방안을 마련할 계획이다.

다음 일정으로 사들유통단지를 방문해 광명생활용품협동조합 관계자들과 간담회를 갖고 신도시 개발과 관련한 건의사항을 청취했다.

박 시장은 "현장의 의견을 바탕으로 향후 추진 과정에 반영할 수 있는 방안을 적극 검토하겠다"고 밝혔다.

마지막으로 광명신원아파트 인근 공공보행로를 찾아 민원 현장을 확인했다.

박 시장은 주민 의견을 살피며 이웃 간 상생과 보행권 확보라는 두 가치를 모두 충족할 수 있는 합리적인 중재안을 마련하는 데 최선을 다하겠다는 입장을 밝혔다.

박 시장은 "시민 안전과 생활 편의는 현장에서 직접 확인하고 해결해야 한다"며 "앞으로도 생생소통현장을 통해 시민들의 목소리를 가까이에서 듣고 생활 속 불편을 신속히 해결하는 현장 행정을 이어가겠다"고 말했다.

시는 이번 현장 점검에서 제기된 사항을 관련 부서와 함께 검토해 단계적으로 개선해 나갈 계획이다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



