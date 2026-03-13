직접 119 신고까지 했는데…구청 공무원 사무실서 숨진 채 발견

소방·경찰, 출동 후 15분 만에 철수

"문 잠겨 있어 내부에 사람 없다 판단"

대구의 구청 공무원이 자신이 근무하는 사무실에서 숨진 채 발견됐다. 소방 당국은 본인으로부터 직접 119 신고를 받고 출동했으나 정확한 위치를 파악하지 않고 15분 만에 철수해 논란이다.

13일 연합뉴스에 따르면 이날 오전 6시45분께 대구 수성구 범어동 수성구청사 별관 4층 사무실에서 직원 30대 A씨가 숨진 채 발견됐다. 그는 청소 중이던 환경미화원에 의해 발견됐으며, 현장에는 A씨가 먹던 것으로 추정되는 음식물이 남아 있었다.

경찰 조사 결과 A씨에게서 외상 등 타살 혐의점은 발견되지 않았으며, 유서도 없었다. 경찰 관계자는 "A씨가 지병으로 사망했을 가능성을 포함해 여러 사망 원인을 조사하고 있다"며 "부검을 실시할 예정"이라고 밝혔다.

대구소방본부와 수성구 등에 따르면 A씨는 전날 오후 11시35분께 사무실에 있던 중 자신의 휴대전화로 직접 119에 전화를 걸었다. 하지만 당시 A씨는 대구소방본부 119상황실과 제대로 대화를 이어가지는 못하고 구토 소리만 냈던 것으로 알려졌다. 소방은 GPS 위치 추적을 실시하고 경찰에 공동 대응을 요청한 뒤 구청 근처로 출동했다.

오후 11시45분께 현장에서 수색을 시작한 소방과 경찰은 구청 주변을 확인했으나 별관 출입문이 잠겨있자 자정께 철수했다. 당시 구청 본관 출입문은 개방된 상태였다. 소방과 경찰은 구청 당직실에 있던 직원들에게 별관 출입문 개방은 요청하지 않았다.

소방 관계자는 "신고 당시 위치추적 값으로 봤을 때 구청 주변으로 위치가 파악돼 구청에 신고자가 있다고 확신할 수 없었고 문이 잠겨있었기 때문에 출동한 소방대원들이 내부에 사람이 없을 것으로 판단했다"며 "주변에 출입문이 개방된 건물은 내부까지 수색했다"고 해명했다.

경찰 관계자는 "공동 대응 요청을 받고 즉시 현장에 출동해서 함께 수색을 실시했으며 정확한 당시 상황을 확인하고 있다"고 밝혔다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



